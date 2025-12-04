leonoticias - Noticias de León y provincia

El PP denuncia que la Diputación adeuda 240.000 euros a las farmacias rurales

«Es un ejemplo más de la incapacidad de gestión del equipo de gobierno», afirman

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:39

El PP de la Diputación de León denunció que la institución provincial no ha abonado desde el mes de julio de 2024 las aportaciones comprometidas con los farmacéuticos dentro del denominado Programa Filandón que promueven con el objetivo de mantener vivas las farmacias en el ámbito rural y cifra esa cantidad pactada con el Colegio de Farmacéuticos de León en más de 240.000 euros.

El último acuerdo rubricado entre la Diputación y el Colegio de Farmacéuticos de León, señalan en un comunicado, tuvo lugar el pasado mes de mayo en Bembibre con una dotación para este ejercicio de 176.650 euros, cifra similar a la que se ha incluido en los presupuestos para el año 2026, del que se beneficiarán más de 110 farmacias ubicadas en los pueblos de la provincia.

El portavoz del PP, David Fernández, remarca que «una vez más, es un ejemplo de la incapacidad de gestión del equipo de gobierno del PSOE y la UPL que no es capaz, siquiera, de ejecutar el presupuesto ordinario» y lamenta que «se les llena la boca con los más de 460 millones de euros que han movilizado en la provincia y, sin embargo, estas afirmaciones son falsas porque la realidad es otra. Una cosa es lo que pone en los papeles y otra lo que llega a los ciudadanos», concluye.

