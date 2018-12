Podemos lleva al Congreso varias infraestructuras pendientes en la provincia de León Ana Marcello. Marcello pide respuestas sobre la autovía A-76 Ponferrada-Ourense, la autovía entre León y Bragança y el Corredor Atlántico y la plataforma logística de Torneros LEONOTICIAS León Miércoles, 5 diciembre 2018, 20:27

La diputada de Unidos Podemos por León, Ana Marcello, registró este miércoles varias preguntas referidas a la situación y previsión presupuestaria de infraestructuras que la formación considera «vitales y de suma importancia para la provincia».

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que enero presentará sus Presupuestos Generales del Estado y entendiendo que su equipo está trabajando para desarrollar su propuesta territorial, Unidos Podemos preguntará sobre tres cuestiones, compentencia del Ministerio de Fomento: autovía A-76 Ponferrada-Ourense, la autovía entre León y Bragança y el Corredor Atlántico y la plataforma logística de Torneros.

«Si el Gobierno de Pedro Sanchez esta dispuesto a llevar a votación los PGE, que no se olvide de las necesidades de nuestra provincia, que no siga dejando a León en el olvido y no se haga trampas al solitario. Que se deje la piel en conseguir los apoyos necesarios para sacarlos adelante, igual que cuando conseguimos echar a Mariano Rajoy de La Moncloa», señaló Ana Marcello y añadió que «de nada sirve presentar unos PGE si sabe de antemano que igual no los consigue llevar a la práctica, que sea sincero y no use este trámite para presentarse a las elecciones».