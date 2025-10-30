La pesca leonesa triunfa en Europa: dos vecinos de León, subcampeones con la selección española Dos jóvenes deportistas de León, Rodrigo y Emilio, formaron parte del equipo español que se proclamó subcampeón en el Campeonato Europeo de Pesca a Mosca

La pesca leonesa vuelve a brillar a nivel internacional. Dos jóvenes deportistas de León, Rodrigo de 25 años y Emilio de 28, formaron parte del equipo español que se proclamó subcampeón de Europa en el Campeonato Europeo de Pesca a Mosca, celebrado en Sondrio (Italia) del 19 al 25 de octubre, con la participación de 16 países.

Ambos pescadores viajaron una semana antes al norte de Italia para realizar los entrenamientos previos junto a sus compañeros de la selección española, designada por el Comité de Competición de la Federación Española de Pesca y Casting a partir de los resultados obtenidos en los últimos campeonatos nacionales.

El proceso de selección se basa en los resultados acumulados en competiciones oficiales, desde torneos autonómicos hasta el Campeonato de España, que da acceso a los equipos internacionales.

«Es un orgullo representar a tu país»

«Llevo pescando desde los cuatro años y compitiendo desde los doce», cuenta Rodrigo, que junto a Emilio acumula una larga trayectoria en categorías juveniles. «Es a lo máximo que puedes aspirar en el mundo de la pesca, y es un orgullo representar a tu país».

El combinado nacional estuvo formado por cinco pescadores y un capitán, entre los que se encontraban deportistas con experiencia internacional como Rodrigo y Emilio, que ya habían disputado tres mundiales juveniles cada uno. En esta edición, Francia se llevó el oro, España la plata y Italia el bronce. En la clasificación individual, el español Dani se proclamó campeón de Europa, Emilio logró la segunda posición, y el tercer puesto fue para un representante de la República Checa.

Un reto sin límite de edad

A pesar de su juventud, el equipo español demostró madurez y talento. «Había algo de polémica porque éramos un equipo muy joven, otros años solían ir pescadores con más experiencia. Pero la Federación confió en nosotros, y demostramos que hay relevo generacional y que estamos preparados para lo que venga», explica Rodrigo.

El ambiente dentro del grupo fue clave para el éxito. «El compañerismo fue total. Los nervios siempre están, pero el equipo ayudó mucho a mantener la calma», añade.

Atravesar las fronteras

Las diferencias en el terreno de pesca también fueron un reto importante. «Los ríos eran parecidos a los de España, pero allí la mayoría de truchas son de repoblación, mientras que en Castilla y León son salvajes, y su comportamiento es muy distinto. Eso supone una dificultad añadida para nosotros», comenta.

«La organización y la preparación han sido fundamentales»

Rodrigo y Emilio destacan también la labor del cuerpo técnico: «Queremos dar las gracias al capitán y a la Federación Española de Pesca y Casting por confiar en nosotros. La organización y la preparación han sido fundamentales».

Con esta medalla de plata, la selección española vuelve a demostrar por qué es una de las potencias mundiales en la pesca a mosca, y León continúa siendo una de sus grandes cunas. «En León siempre hemos tenido nivel en este tipo de competiciones», sentencia el leonés.