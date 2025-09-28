Nicanor Sen ensalza el compromiso colectivo y el liderazgo de las mujeres en el Teleno La cita fue organizada por el Grupo de Acción Local Amigos del Teleno

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, clausuró hoy la Estrategia de Animación del Marco 2014-2022, organizado por el Grupo de Acción Local Amigos del Teleno en el que se han reconocido la trayectoria de referentes locales y el trabajo colectivo a favor del desarrollo rural.

Durante su intervención, Sen aseguró que con esa cita «celebramos la entrega de dos distinciones que ponen rostro y voz a lo mejor de nuestra provincia de León: el compromiso con la cultura, con la historia, con las raíces y con el desarrollo de nuestros pueblos».

Además, puso en valor el papel del Grupo de Acción Local Amigos del Teleno, que desde 1994 ha pasado de contar con 16 ayuntamientos a más de 80 socios. «Cuando las instituciones locales, las cooperativas, las empresas y los colectivos sociales se unen, el territorio gana en cohesión y en fuerza», dijo, destacando también la importancia de los fondos europeos LEADER, junto con las aportaciones del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León.

«La animación del territorio es tan importante como la financiación, porque sin la participación activa de ayuntamientos, colectivos, cooperativas y vecinos, ningún programa tendría éxito», añadió.

Durante el acto se entregaron distinciones al profesor Laureano Manuel Rubio Pérez, quien recibió la VI Insignia de Oro Montañas del Teleno, mientras que Luis Pedro Carnicero de la Fuente fue nombrado Socio de Honor. «Ambos encarnan una misma verdad: que solo desde el conocimiento y la implicación podemos asegurar que las Montañas del Teleno y las comarcas que las rodean sigan siendo sinónimo de identidad y de futuro», afirmó Sen.

También felicitó a las cinco mujeres premiadas con el título de 'Mujer Tilenense = Mujer RASP (Rurales Aunque Sobradamente Preparadas)', señalando que «son un ejemplo de talento, compromiso y liderazgo en el mundo rural, y nos demuestran que el arraigo también se escribe en femenino».

En cuanto al paisaje de ese territorio, el delegado considera que «son la mejor carta de presentación de nuestra tierra y un motivo de orgullo para toda la provincia».

Por último el delegado incidió en la necesidad de seguir trabajando para frenar la despoblación y afirmó que «el mejor antídoto es la acción compartida: la capacidad de transformar los recursos en oportunidades, de convertir la herencia cultural en motor económico y de hacer del arraigo un proyecto de vida para las nuevas generaciones», concluyó.