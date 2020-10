Entrevista con Eduardo Morán, presidente de la Diputación «Al llegar lo que encontré fue una Diputación un poco estancada, diría incluso que oxidada» Con motivo del primer año de mandato del socialista berciano en la Diputación de León, leonoticias mantiene una entrevista con el presidente provincial en la que aborda las cuestiones que preocupan en el Palacio de los Guzmanes, así como los retos de futuro de la centenaria institución Eduardo Morán, durante la entrevista mantenida con leonoticias. / Noelia Brandón NACHO BARRIO y N. BRANDÓN León Miércoles, 15 julio 2020, 09:02

Hace un año, Eduardo Morán recibía el bastón de mando de la Diputación de León. Lo hacía en un salón de plenos lleno y no sin antes escuchar las advertencias de Matías Llorente, quien ese día se convirtió en su pareja de mus, aunque reconozca que no le va el plan de cartas y tapete. Algunos le recordaron aquel día la figura Ramiro Armesto, último presidente berciano en el Palacio de los Guzmanes. «Duró muy poco, así que imagino que alguno lo haría a mala baba», comenta apoyado en la mesa desde la que dirige las sesiones de la institución.

Hoy toca hacer balance de un año extraño y de cambios en la casa provincial. 365 en los que, a pesar de la pandemia, ha habido momentos, decisiones, inversiones y citas que dejan claro el perfil de Morán al frente del barco provincial. El reto no es menor: volver a hacer de León una provincia puntera. «Vamos a tener más infraestructuras pero sobre todo tenemos a las personas capaces de realizar cualquier proyecto». Con o sin autonomía, que sigue sin 'haber tempero'.

- Se cumple un año de su toma de posesión como presidente de la Diputación de León. 365 días que han pasado rápido, con un protagonista inesperado…

- Es verdad que el tiempo pasa muy deprisa, pero mantenemos la misma ilusión que el primer día. Estamos pasando por un periodo convulso, totalmente novedoso para todos, lo que nos ha hecho tomar decisiones rápidas pensando siempre en las personas. Mantenemos las ganas de seguir trabajando en el programa que nos pusimos como deberes para estos cuatro años, esperando que se calme esta situación y podamos trabajar con normalidad dentro de lo posible. El funcionamiento interno de la Diputación ha seguido desarrollándose, con las limitaciones propias y con el teletrabajo, donde hemos hecho un esfuerzo importante, intentando que no parase la actividad para nuestros ayuntamientos.

«Al anterior equipo de gobierno le faltaba ilusión por hacer cosas necesarias para el mundo rural» sobre la herencia recibida

- Se ha repetido en muchas ocasiones aquello de la 'herencia recibida'. ¿Cómo fue la que le dejó su antecesor, Juan Martínez Majo?

- Sin entrar en cuestiones muy específicas, lo que me encontré fue una Diputación un poco estancada, diría incluso que oxidada. Lo que yo percibí cuando llegué aquí es que había falta de ilusión, la que tenemos nosotros ahora mismo no se percibía en el anterior equipo de gobierno, donde prácticamente la dinámica era seguir con aquellos programas o actividades que se venían desarrollando durante muchísimos años, pero sin pensar en que los tiempos cambian, que las necesidades en el mundo rural son distintas y que había que afrontar grandes retos que son los que estamos afrontando ahora. Sin entrar a criticar diría que faltaba ilusión, no voy a decir que faltase trabajo porque tampoco tengo por qué cuestionar esa parte de su dedicación, pero faltaba ilusión por hacer cosas necesarias para el mundo rural.

- ¿Encontró algo que no esperaba?

- Bueno, me habían comentado algunos aspectos de proyectos importantes de provincia que estaban mal encauzados y el tiempo desgraciadamente nos lo ha confirmado. Eso supone que hay que retomarlos de nuevo y empezar a trabajar en ellos de manera acelerada, a pesar de que en algunos casos ahora vienen unas exigencias que no acabo de entender. Pero bueno, eso es la forma de actuar de cada uno.

«He visto en los medios declaraciones hechas desde el PP de Astorga, en las que un diputado provincial me ponía un plazo casi límite de tres meses para retomar el servicio. No quiero ser mal pensado, pero yo podría decirle 'hombre, ¿usted no se ha enterado de nada durante cuatro años en los que ha participado en esta decisión?'» parques de bomberos

- Está hablando del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

- Sí, curiosamente he visto en los medios declaraciones hechas desde el Partido Popular de Astorga, en las que un diputado provincial me ponía un plazo casi límite de tres meses para retomar el servicio. No quiero ser mal pensado, pero yo podría decirle 'hombre, ¿usted no se ha enterado de nada durante cuatro años en los que ha participado en esta decisión?'.

Unos días antes de esas declaraciones había conocido de mi boca cuál era el resultado de una decisión de un juez que anulaba todo el procedimiento. Solo se puede entender que hubiese mala fe, y espero que no fue así. No se puede hacer crítica por hacer cuando tienes toda la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido. A este equipo de gobierno se nos puede achacar que no hayamos sido capaces de poner en marcha obras que estaban licitadas porque nos encontramos unos proyectos que estaban, según los contratistas, mal elaborados. Lo estamos corrigiendo, tenemos el compromiso de ponerlo en marcha en el menor tiempo posible de la manera que nos ha dicho un juez.

«Seguramente podamos empezar con tres parques de bomberos e ir aumentando la plantilla paulatinamente para que, al final del mandato, esté funcionando al cien por cien» Servicio de extinción de incendios

- ¿Cuál es la forma de hacer realidad el proyecto?

- La sentencia dice que la memoria de definición no se ajusta a la ley, por lo que hay que retomarla haciendo un nuevo modelo que incluya absolutamente todo: distribución de parques, composición de los mismos y la categoría de los profesionales que van a trabajar allí, que tienen que ser bomberos funcionarios profesionales. Es lo difícil, porque tenemos que encajar a cien funcionarios nuevos en una plantilla de 1,170 empleados públicos y todo ello conforme a las limitaciones que nos pone la ley. Vamos a ver cómo podemos atajar en el menor tiempo posible esa situación, veremos con cuántos parques iniciaremos el proceso, seguramente no podremos iniciar todos en paralelo, pero si llegamos a acuerdos buenos para las dos partes con los ayuntamientos de León y Ponferrada, que ya prestan servicio a la provincia y yo se lo agradezco, seguramente podremos empezar con tres parques e ir aumentando la plantilla paulatinamente para que al final del mandato esté funcionando al cien por cien.

«Entiendo que si nosotros estamos satisfechos, la UPL debe estarlo. Esto va a dar buenos frutos para la provincia más allá de cuestiones políticas» pacto de gobierno

- Hablábamos de su llegada a la Presidencia de la Diputación, que fue posible gracias al pacto con la Unión del Pueblo Leonés. ¿Se siente cómodo con ese acuerdo? ¿Le limita en algún momento?

- No, me encuentro cómodo en el pacto con la UPL porque desde el primer día entendí que, independientemente de un documento que firmamos que prácticamente se está desarrollando en su integridad, lo que hacíamos era incorporar a nuestros doce diputados uno más, que es Matías Llorente. Desde ese día, como uno más del equipo de gobierno y con unas ideas claras y un planteamiento de provincia común hemos empezado a trabajar. Es verdad que de vez en cuando nos reunimos con la UPL y contrastamos cómo va desarrollándose el acuerdo, pero en el día a día no veo esa diferencia en el equipo de gobierno, Matías Llorente es uno más. Trabajamos indistintamente de a qué partido pertenezcamos. Ahora mismo nuestro objetivo, sin perder el referente de donde venimos, lo que hacemos es trabajar por la provincia dedicando el máximo tiempo posible.

- ¿Considera que las dos partes están satisfechas con el nivel de cumplimiento del pacto?

- Yo entiendo que sí, porque hay una relación muy fluida y el objetivo es común, ambos conocemos las dificultades de trabajar en la administración ya no solo desde el punto de vista económico sino también desde el administrativo. Entiendo que si nosotros estamos satisfechos, la UPL debe estarlo. Esto va a dar buenos frutos para la provincia más allá de cuestiones políticas, es también un compromiso personal, lo que hace un grupo humano muy importante contando también con los trabajadores de la casa.

- Hace pocos meses sacó adelante los presupuestos provinciales sin oposición. ¿Cuál fue la receta?

- Cuando haces unos presupuestos pensando en lo mejor para la provincia, contemplando las máximas necesidades que tiene el mundo rural, es fácil llegar a acuerdos. Hemos tenido en cuenta algunas de las propuestas de la oposición, pero sobre todo hay una intención clara de ayudar a los municipios de menos de 20,000 habitantes, de llegar con Internet a todos los pueblos de la provincia y de seguir colaborando con los pequeños ayuntamientos, que tienen muchas dificultades desde el ámbito administrativo. Ha surgido esta situación tan caótica en la que nos hemos volcado todos, haciendo la mayor aportación posible a los pueblos para que en la medida de los posible puedan dar satisfacción a las necesidades de sus vecinos. Lo he dicho muchas veces, pero les agradezco el esfuerzo a todos los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, presidentes de juntas vecinales y trabajadores porque hemos trabajado unidos en este proceso tan difícil, sin pararnos a pensar de quién era la competencia o hasta dónde llegaba nuestro ámbito. Hemos trabajado en conjunto pensando en los leoneses y leonesas.

«La relación con la oposición es de mucha fluidez y respeto, tenemos la facilidad de hablar en cualquier momento entre nosotros para cualquier cuestión que afecte a la Diputación, en ese aspecto estoy muy contento» pp y cs

- ¿Cómo es su relación con la oposición?

- Tengo que decir que la relación con los dos portavoces de la oposición, Gemma Villarroel y Francisco Castañón es una relación muy fluida y cordial, independientemente de planteamientos que puedan coincidir o no. Es verdad que el portavoz popular ha sido parte del equipo de gobierno durante muchos años en esta institución y en algunos planteamientos no coincidimos, y sobre todo cuando se nos hacen exigencias en el corto plazo que ellos durante muchos años no han intentado. Pero en el aspecto personal y político la relación es de mucha fluidez y respeto, tenemos la facilidad de hablar en cualquier momento entre nosotros para cualquier cuestión que afecte a la Diputación, en ese aspecto estoy muy contento porque es una forma positiva de trabajar por la provincia, independientemente de que podamos llegar a acuerdos o no.

«No podemos tener unas instalaciones de esquí tan costosas para utilizarlas 130 días del año en función de que haya nieve o no, sino que nos van a permitir utilizarlas con algunos aspectos novedosos de deportes relacionados con la bicicleta» estaciones de esquí

- De los acuerdos, esta vez con el Principado de Asturias, depende el futuro de las estaciones de esquí.

- Estamos trabajando y esperamos llegar a acuerdos con el Principado. Tenemos que hacer una oferta conjunta, vamos a hacer un esfuerzo inversor importante en la Estación de San Isidro y la vamos a hacer también y está planificada en la de Valle de Laciana-Leitariegos. Con algunas dificultades, eso sí, porque es un proyecto nuevo de ampliación de la propia estación donde se busca hacerla más interesante desde el punto de vista deportivo. Hay algunas reclamaciones desde el ecologismo que aluden a cuestiones económicas, que es algo que no entiendo muy bien. Lo único que les pido a los ecologistas y al Valle de Laciana es que nos ayuden a realizar este proyecto con el máximo respeto medioambiental, porque eso sí lo vamos a hacer, pero que nos ayuden a hacer la inversión porque es el futuro de la Comarca. En el mismo ámbito trabajaremos en la Estación de San Isidro, estamos estudiando posibilidades. Hace unos días tuvo una reunión el diputado de Turismo con el fin de mantener el uso de las estaciones durante más meses del año, porque es el objetivo final desde que llegamos. No podemos tener unas instalaciones tan costosas para utilizarlas 130 días del año en función de que haya nieve o no, sino que nos van a permitir utilizarlas con algunos aspectos novedosos de deportes relacionados con la bicicleta, hay experiencias en Europa y queremos plantear el proyecto este año para ponerlo en marcha el año que viene. Nuestra intención es que se puedan usar al menos ocho meses al año, eso sería lo racional y con ese acuerdo con el Principado, que seguramente se plasmará antes de que acabe el año.

Con todas las actividades que nos permitan al aire libre, una con la bicicleta es novedosa, solo hay una instalación en España y queremos hacerlo de inmediato. En una reciente charla con Jesús Calleja le he pedido que nos ayude a promocionarla en el norte y noroeste de España. Es una manera más de atraer gente a León.

Eduardo Morán, en su despacho.

- En otro orden de cosas, la pandemia les cogió negociando un vuelo a París desde León…

- Estábamos apostando por el primer vuelo internacional, esta pandemia ha tirado al traste ese y otros tantos proyectos. En este momento estamos retomando vuelos a las Islas Baleares, Canarias y a Barcelona. El vuelo internacional se pospone pero lo retomaremos el año que viene. Lo que estamos intentando en la medida de lo posible es que el Aeropuerto de León no solo suponga que los leoneses vayan a pasar sus vacaciones fuera, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que aquellos turistas de las islas, de Barcelona o extranjeros tengan la oportunidad de venir a conocer la provincia de León. Vamos a hacer un esfuerzo promocional para que esos vuelos no solo sean de ida, sino también de vuelta.

«Siendo teniente alcalde de Camponaraya me relacionaba con las empresas públicas de la Junta para pedirles ayudas para ampliar el polígono industrial, y lo que hacían era llamar a esas empresas que tenían interés en instalarse en Camponaraya para que se instalasen en otros municipios donde ellos estaban haciendo suelo industrial, casi siempre fuera de la provincia de León» relación con la junta

- Decía en noviembre: «La Junta nunca se ha implicado con León como lo ha hecho con otras provincias. Algunas de sus negativas no tienen justificación». ¿La relación con Valladolid ha mejorado?

- Es una declaración que podría haber hecho hace 20 años, que ya me dedicaba a la política municipal, y la podría hacer hoy. Yo lo he vivido en mis carnes cuando siendo teniente alcalde de Camponaraya me relacionaba con las empresas públicas de la Junta para pedirles ayudas para hacer o ampliar el polígono industrial, y lo que hacían era llamar a esas empresas que tenían interés en instalarse en Camponaraya para que se instalasen en otros municipios donde ellos estaban haciendo suelo industrial, casi siempre fuera de la provincia de León. Es público y notorio el interés y la apuesta que ha hecho la Junta de Castilla y León sobre todo por la provincia de Valladolid y también por otras provincias. Es una reclamación justa que hacemos desde la provincia de León y no supone que vayamos a tirar la toalla ni que vayamos a cambiar la política que venimos haciendo, que es reclamar lo nuestro para León desde la Diputación, reclamando las competencias impropias que nos llevan más de 20 millones de euros anuales pero que tenemos que atender a esas personas, y lo seguiremos haciendo con otros servicios que son competencia exclusiva de la Junta.

También lo hacemos con el Gobierno de España, nosotros tenemos claro lo que queremos para la provincia y somos exigentes con la Junta de Castilla y León porque es el gobierno autonómico que tenemos, si fuese del mismo color que el mío seguramente estaríamos haciendo la misma presión o quizás más.

«La relación con mi vicepresidente primero es muy cordial, y él dijo en su momento que 'no había tempero'» autonomía leonesa

- El día 30 llega la 'moción leonesista' al pleno de San Andrés del Rabanedo. ¿La solución a los problemas que ha mencionado antes pasa por la autonomía de la Región Leonesa? ¿Cuál será su opinión si en un momento dado la moción llega al pleno de la Diputación?

- Yo respeto todas las opiniones y ya he dicho en muchas ocasiones que en estos momentos lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, ser reivindicativos con los gobiernos autonómico y nacional para resolver la situación que tenemos en la provincia, para revertir ese drama de la despoblación y llegar con los mejores servicios públicos al mundo rural. Como te decía antes, la relación con mi vicepresidente primero es muy cordial, y él dijo en su momento que 'no había tempero'. Yo ahora podría decirte que no es el momento de abrir ese debate, sino que es momento de seguir con los proyectos iniciados y por internet, que son vitales para León, independientemente de que seamos exigentes con la Junta. Hemos presentado un proyecto para el turismo de León no solo de promoción sino también una mesa con el sector, y esa es la dirección que tenemos que tomar en este mandato para que los leoneses no se arrepientan de habernos puesto. Yo no estaría satisfecho ni conforme si al final no hubiéramos cumplido con los proyectos, independientemente de otras opiniones que respeto pero para las que no es el momento, más aún teniendo en cuenta lo que hemos pasado.

- Sobre proyectos habló hace unos días en El Bierzo. ¿Puede concretar algo más sobre ese plan para los terrenos de Endesa en Compostilla?

- Estoy seguro de que se va a hacer público en las próximas fechas, no es mío y tengo el compromiso con los promotores de no hacer público más que lo que dije. Es real, existe, y sobre todo lo que he intentado es denunciar la actitud de Endesa, una empresa que fue pública, que ocupó una superficie muy importante de terrenos particulares y públicos, y que ahora, una vez finalizada la actividad, lo que pretende es dejar el terreno libre para convertirlo en un polígono industrial que incluso compita con los polígonos que hay en El Bierzo. Por lo tanto entiendo que las administraciones públicas y la sociedad berciana no podemos permitir esta situación, tenemos que ser exigentes con Endesa porque ya han sacado la máxima rentabilidad a aquellos terrenos, es el momento de revertirlos y el futuro pasa por un macroproyecto que recupere una parte importante de los miles de puestos de trabajo perdidos del mundo del carbón y de las térmicas. Sería de justicia que Endesa tuviera esa actitud positiva con El Bierzo y devuelva parte de lo que se llevó.

«El de Compostilla es un nuevo proyecto a medio-largo plazo que podría estar finalizado en siete u ocho años al cien por cien, pero en sus primeras fases podría crear un número importante de puestos de trabajo» futuro en el bierzo

- De cero a cien por cien, ¿qué probabilidad ve de que realmente podamos hablar de algo que cuaje?

- Yo tengo todas las esperanzas puestas en ese proyecto, en pocos días lo conocerá el Gobierno de España, al menos dos ministros muy implicados, la de Transición Ecológica y el de Movilidad. Estoy seguro de que ese proyecto contará con el apoyo del Gobierno para hacerlo realidad, es un plan a medio-largo plazo que podría estar finalizado en siete u ocho años al cien por cien, pero en sus primeras fases podría crear un número importante de puestos de trabajo.

«Tenemos potencial para ser punteros con muy poca ayuda externa, simplemente convenciendo a los inversores de que aquí se puede realizar cualquier proyecto empresarial independientemente de cuestiones ideológicas» futuro en león

- Precisamente la Mesa por León buscaba atraer proyectos a la provincia. En algunos momentos ha llevado la voz cantante en esta iniciativa y en otros ha sido especialmente crítico. Comento que no iba a ser marioneta de nadie…

- Sigo pensando lo mismo, no voy a ser la marioneta de nadie y a la Mesa por León vengo a aportar trabajo desde la institución que represento. He ofrecido el trabajo del personal cualificado de esta casa, hay una parte de la Mesa que los ha cuestionado y desde luego no me va la vida en implantar o en intentar presionar a nadie para que esa agencia técnica dependa de la Diputación. Si la Mesa entiende que tiene que depender de otra administración o ser de otro tipo no tendré ningún inconveniente. Yo seguiré trabajando en esta institución provincial por el futuro de la provincia, me gustaría que en esa Mesa por León se plasmara la unidad de todos para trabajar por la provincia, mayoritariamente veo esa implicación pero, como suele ocurrir en muchos casos, siempre hay gente que intenta poner alguna pequeña traba, a veces lo hacemos para justificar la falta de ideas, proyectos o aportaciones. En la Mesa por León tenemos que ser reivindicativos con las administraciones públicas, pero sobre todo tenemos que generar el ambiente, el ecosistema, como ha dicho algún miembro de la mesa, para que la provincia resulte atractiva para los grandes inversores. Si desgraciadamente no contamos con inversores locales tendremos que intentar captar inversiones de fuera, a esos grandes empresarios que un día se fueron de aquí. Lo más importante ahora mismo es concienciar a la gente de fuera de que ésta es una provincia atractiva, con muchas posibilidades, gente inteligente y trabajadora.

Tenemos que convertir a León en una provincia puntera, que lo debió de ser siempre pero por diversos motivos nos hemos quedado en una provincia de segundo o tercer orden. Tenemos potencial para ser punteros con muy poca ayuda externa, simplemente convenciendo a los inversores de que aquí se puede realizar cualquier proyecto empresarial independientemente de cuestiones ideológicas. Vamos a tener más infraestructuras pero sobre todo tenemos a las personas capaces de realizar cualquier proyecto.