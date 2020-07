«He pedido a Jesús Calleja que nos ayude a promocionar un futuro 'bike park' en las estaciones de esquí, no podemos tener unas instalaciones tan costosas para utilizarlas 130 días del año» Un deportista en La Pinilla Bike Park, una iniciativa que podría tener sitio en la provincia. / Noelia Brandón El presidente de la Diputación busca que las dos instalaciones puedan utilizarse al menos ocho meses al año NACHO BARRIO León Martes, 14 julio 2020, 17:35

De los acuerdos dependen las dos estaciones de esquí con las que cuenta la provincia de León. El Principado de Asturias es la otra parte para lograr un modelo eficiente y adecuado para San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos, dos instalaciones sobre las que el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, asegura que se está trabajando.

«Tenemos que hacer una oferta conjunta, vamos a hacer un esfuerzo inversor importante en la Estación de San Isidro y lo vamos a hacer también y está planificada en la de Valle de Laciana-Leitariegos», explica en la entrevista mantenida con leonoticias al cumplir un año al frente de la Diputación.

No parece una meta fácil. En el caso de Leitariegos «hablamos de un proyecto nuevo de ampliación de la propia estación donde se busca hacerla más interesante desde el punto de vista deportivo». En este punto, Morán asegura no entender «algunas reclamaciones desde el ecologismo que aluden a cuestiones económicas», pidiendo al Valle de Laciana y a esos colectivos «que nos ayuden a realizar este proyecto con el máximo respeto medioambiental, porque eso sí lo vamos a hacer, pero que nos ayuden a hacer la inversión porque es el futuro de la Comarca».

El objetivo de la Diputación de León no es otra que «mantener el uso de las estaciones durante más meses del año. No podemos tener unas instalaciones tan costosas para utilizarlas 130 días del año en función de que haya nieve o no, sino que nos van a permitir utilizarlas con algunos aspectos novedosos de deportes relacionados con la bicicleta», desvela Eduardo Morán, que apunta a que «hay experiencias en Europa y queremos plantear el proyecto este año para ponerlo en marcha el año que viene». Tratando de que las estaciones puedan usarse al menos ocho meses al año, el presidente entiende que el acuerdo con el Principado para lo grar este fin «se plasmará antes de que acabe el año».

Para promocionarlo, asegura que ya ha tanteado a Jesús Calleja «para que se conozca en el norte y noroeste de España de forma que atraigamos gente a León».

Futuros vuelos

En la entrevista, Morán avanzó que la pandemia cogió a la Diputación negociando el primer vuelo internacional del Aeropuerto de León.

«El vuelo internacional se pospone pero lo retomaremos el año que viene», aclara el presidente, que avanza su apuesta. «Lo que estamos intentando en la medida de lo posible es que el Aeropuerto de León no solo suponga que los leoneses vayan a pasar sus vacaciones fuera, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que aquellos turistas de las islas, de Barcelona o extranjeros tengan la oportunidad de venir a conocer la provincia de León. Vamos a hacer un esfuerzo promocional para que esos vuelos no solo sean de ida, sino también de vuelta».