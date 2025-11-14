leonoticias - Noticias de León y provincia

Feria del pimiento en Fresno de la Vega. Campillo

La Junta declara de interés turístico regional dos fiestas de León

Son el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón en Fresno de la Vega

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:27

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró con la figura de interés turístico regional una decena de nuevas fiestas de la Comunidad de varios sectores, que van desde la gastronomía, a la costumbre y la tradición, según una orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así, declara tres en la provincia de Valladolid, el Día de Roma, de Becilla de Valderaduey, la Fiesta de la Salchicha de Zaratán y la Trovada de Habaneras de Mayorga; dos de León, el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón, en Fresno de la Vega; otras dos de Soria, Las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe y la Fiesta del Traslado del Arca (entre Almarza y San Andrés); además de los Carnavales de Piedralaves (Ávila), los Cencerrones de Abejera, en Riofrío de Aliste (Zamora) y la Procesión del Santo Entierro o Procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

