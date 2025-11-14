La Junta declara de interés turístico regional dos fiestas de León Son el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón en Fresno de la Vega

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró con la figura de interés turístico regional una decena de nuevas fiestas de la Comunidad de varios sectores, que van desde la gastronomía, a la costumbre y la tradición, según una orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así, declara tres en la provincia de Valladolid, el Día de Roma, de Becilla de Valderaduey, la Fiesta de la Salchicha de Zaratán y la Trovada de Habaneras de Mayorga; dos de León, el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón, en Fresno de la Vega; otras dos de Soria, Las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe y la Fiesta del Traslado del Arca (entre Almarza y San Andrés); además de los Carnavales de Piedralaves (Ávila), los Cencerrones de Abejera, en Riofrío de Aliste (Zamora) y la Procesión del Santo Entierro o Procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

