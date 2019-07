La Junta de Castilla y León augura una «temporada dura» de incendios y pide «extremar las precauciones» Imagen de un incendio en León. Además el ejecutivo recalca su disconformidad con el cambio de criterios en el reparto de fondos para políticas de empleo y se habló de otros proyectos que se van a llevar a cabo ICAL Jueves, 18 julio 2019, 17:50

El portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, recalcó hoy tras la primera reunión del Consejo de Gobierno que se prevé «una temporada dura» de la campaña de incendios, debido a la sequía y al constante incremento de la superficie de bosque forestal que se produce año tras año en la Comunidad, que cifró en «14.000 hectáreas cada año. «Es un año muy muy complicado y solicitamos a todos los ciudadanos que se extremen las precauciones», destacó.

Además, recordó que la pasada legislatura la Junta incrementó en 12 millones de euros la partida presupuestaria destinada a la lucha contra el fuego, y señaló que Castilla y León cuenta con más de cinco millones de hectáreas de superficie forestal. «Estamos razonablemente satisfechos con la gestión que se realiza, pero dentro de los acuerdos programáticos del acuerdo de gobierno se encuentra el desarrollo de la Ley del Fuego, en la que trabajaremos próximamente», señaló.

Respecto a la campaña agraria, también explicó que la presente está siendo una «mala temporada» debido también a la sequía que, sin alcanzar los niveles de la que asoló la región en 2017, sí supondrá «una pérdida estimada de alrededor de un 20 por ciento de la cosecha de cereal», un problema que se agravará «al noroeste y sur de la Comunidad».

Por ese y otros motivos el titular de la Consejería de Agricultura y ganadería, Jesús Julio Carnero, ha convocado para mañana viernes el consejo agrario. Además, Igea recalcó la «necesidad de que los profesionales contraten los seguros agrarios como una manera de prever estas pérdidas».

Respecto a la plaga de topillos que afecta a la autonomía este verano, el portavoz recordó que se ha autorizado el volteo de las tierras y que está prohibido por ley la quema de rastrojos. «El volteo es una medida eficaz que se adelanta a las previsiones de la PAC y la UE, que no lo permiten hasta septiembre». Además, expuso que el pasado lunes se celebró una reunión de coordinación entre diferentes instituciones, donde se decidió adoptar medidas urgentes como el perfilado de todas las cunetas en los 500 kilómetros de carreteras que son competencia de la Junta: «Esperamos que en breve la CHD pueda cumplir sus compromisos porque es urgente limpiar de topillos las acequias», abundó.

Respecto a otras conserjerías

Respecto a la situación de la Consejería de Economía y Hacienda, explicó que el consejero, Carlos Fernández Carriedo, participa hoy jueves en la conferencia sectorial donde se reparten fondos de políticas de empleo, y comentó que la Junta ya había mostrado su «disconformidad» con el cambio de criterio de reparto de fondos, ya que «se deja de valorar la eficacia de las políticas adoptadas». A su juicio, «es razonable que las autonomías con más desempleo tengan más fondos, pero esos fondos buscan mejorar la empleabilidad y es imprescindible evaluar de forma efectiva el resultado que se consigue».

En cuanto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que lidera Isabel Blanco, adelantó que en las próximas sesiones del Consejo de Gobierno se presentará un borrador de Ley del Tercer Sector, ya que ese «es otro de los acuerdos programáticos» sellados en el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Ciudadanos para la presente legislatura.

Asimismo, desde la Consejería de Medio Ambiente, que coordina Juan Carlos Suárez-Quiñones, el consejero informó del abastecimiento de agua en la provincia de Ávila, «una situación preocupante que está pendiente de una obra para poder pasar agua del embalse de Cogotas a Ávila y que sin embargo se ha paralizado». «Ahora solicitan nuevos trámites que no se solicitaron con el anterior ni con este gobierno», algo «difícilmente explicable» en su opinión. Asimismo, el próximo lunes, 22 de agosto, se licitarán las conducciones de La Cisterniga a Laguna de Duero a la capital vallisoletana, concluyendo así la «última obra pendiente» para cumplir con el compromiso de depuración de aguas residuales en municipios mayores de 2.000 habitantes

Respecto a la situación de los comedores escolares en los meses estivales, recordó que hay en marcha una ley de ayuda a las familias vulnerables que «prevé sistemas de actuación mucho más eficaces y que estigmatizan mucho menos que abrir comedores escolares para población vulnerable», y cuestionado sobre la reforma fiscal anunciada en la campaña, explicó que ese asunto no se abordó hoy en la reunión del Consejo de Gobierno.

«Hoy no se ha valorado esa reforma, pero vamos a cumplir con todos los compromisos fijado en el pacto. Creemos que en este primer momento es mucho más urgente atender a derechos de los ciudadanos, pero hay que analizar el impacto del impuesto de sucesiones y donaciones, o la posibilidad de ampliación de deducciones de empresas en segundo y tercer grado y en el medio rural. Hasta que no tengamos el informe de ese impacto no sería prudente tocarlo», argumentó.