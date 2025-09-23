Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León El accidentado, de 50 años, tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital de León

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Un hombre de 50 años resultó herido en la tarde de este martes, 23 de septiembre, al caer desde un tejado de más de seis metros en la localidad leonesa de Tapia de la Ribera, situada en el municipio de Rioseco de Tapia.

El accidente tuvo lugar en torno a las 19:12 horas en la calle Castillo, cuando el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando del suceso. Según las primeras informaciones, el hombre se precipitó al vacío por causas que todavía se desconocen y sufrió diversas heridas en las piernas.

De inmediato, el 112 dio aviso a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron una ambulancia y un helicóptero sanitario. Tras ser estabilizado en el lugar del accidente, el herido fue trasladado en helicóptero al Hospital de León.