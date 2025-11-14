leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga un nuevo robo de cableado de cobre en un pueblo de León

Varios hombres han interpuesto una denuncia en la mañana de este viernes en La Magdalena

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

La Guardia Civil se encuentra investigando un nuevo episodio de robo de cableado de cobre después de que este mismo viernes el cuartel de La Magdalena recibiera la denuncia de varios vecinos de la zona.

Varios días después de que la Guardia Civil detuviera a tres asturianos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cableado de cobre en la provincia de León, ahora se investiga un nuevo caso puesto a disposición de la Guardia Civil.

Se trata de un episodio que se repite con cierta frecuencia en las zonas donde se está produciendo la implementación de la fibra óptica, lo que provoca la retirada y el almacenamiento del cobre que, en algunos casos, está siendo sustraído.

Sin más información hasta el momento, la Guardia Civil se encuentra investigando las causas y los efectos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
  4. 4 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido
  5. 5 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  6. 6 Muchos transportistas de León siguen despistados con la nueva normativa de Tráfico
  7. 7 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  8. 8 Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación
  9. 9 Crecen las faltas de respeto a la autoridad en León: la Policía Local tramita ya 39 denuncias por desobediencia
  10. 10 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Guardia Civil investiga un nuevo robo de cableado de cobre en un pueblo de León

La Guardia Civil investiga un nuevo robo de cableado de cobre en un pueblo de León