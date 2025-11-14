La Guardia Civil investiga un nuevo robo de cableado de cobre en un pueblo de León Varios hombres han interpuesto una denuncia en la mañana de este viernes en La Magdalena

La Guardia Civil se encuentra investigando un nuevo episodio de robo de cableado de cobre después de que este mismo viernes el cuartel de La Magdalena recibiera la denuncia de varios vecinos de la zona.

Varios días después de que la Guardia Civil detuviera a tres asturianos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cableado de cobre en la provincia de León, ahora se investiga un nuevo caso puesto a disposición de la Guardia Civil.

Se trata de un episodio que se repite con cierta frecuencia en las zonas donde se está produciendo la implementación de la fibra óptica, lo que provoca la retirada y el almacenamiento del cobre que, en algunos casos, está siendo sustraído.

Sin más información hasta el momento, la Guardia Civil se encuentra investigando las causas y los efectos.

