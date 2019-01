La escuela de FP de La Robla no encuentra una fundación que se haga cargo de ella y peligra su mantenimiento Imagen de archivo del centro. Los docentes y alumnos del centro buscarán alternativas para implicar a la sociedad en una lucha de la que depende toda una comarca y que tras la entrada en concurso de acreedores de la Fundación de la Hullera Vasco Leonesa corre peligro de desaparecer I. SANTOS León Viernes, 11 enero 2019, 09:44

El tiempo sigue pasando y la solución no llega al Centro de Formación Profesional de La Robla. Tras un año en el que el Consejero de Educación, Fernando Rey encontró una solución las aguas se calmaron, pero después de la visita de varias fundaciones sin ninguna firma los problemas vuelven a la comarca.

La Fundación Hullera Vasco Leonesa está en pre-concurso de acreedores, será el 7 de febrero cuando llegue el concurso de acreedores y con él se arrastrará a la escuela de formación profesional a la desaparición. Los trabajadores del Centro de FP de La Robla emprenderán acciones reivindicativas para mantener la escuela abierta y tendrán una reunión este lunes con las autoridades locales para buscar una solución. Desde el centro hacen un llamamiento «a la cordura y al cumplimiento de los objetivos políticos para proteger y velar por la educación, por el medio rural y por la provincia».

Un centro pionero

La Escuela de FP de La Robla mantiene sus aulas completas con alumnos de la comarca, de la capital leonesa o de provincias vecinas. «Tenemos éxito académico tras éxito académico», aseguran desde el centro, donde el profesorado no entiende esta situación.

«La escuela es concertada y el sueldo de los profesores es competencia de la Junta de Castilla y León», asegura una de las profesoras del centro.

Las fundaciones que en este último año han visitado el centro no han llegado a un acuerdo para su compra, pero desde la escuela no entienden los motivos. «Algo está frenando el acuerdo, creemos que nos quieren dejar caer», lamentan desde el profesorado.

La comarca de La Robla ve peligrar un centro de educación pionero y desde el centro temen que el problema resida en que no se quiere salvar. Nadie entiende que ningún acuerdo haya llegado a buen puerto y lamentan que «a pesar de que la educación es la base de la sociedad, no somos Vestas ni la Hullera, nosotros no damos dinero».

Una cantidad irrisoria

La Fundación de la Hullera Vasco Leonesa aportaba una cantidad a la escuela para el material de los alumnos y el mantenimiento del centro. «Una cantidad irrisoria», tal como han manifestado desde el centro en referencia a esos 50.000 euros de ayuda de la Fundación.