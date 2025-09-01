leonoticias - Noticias de León y provincia

Cubillas de Rueda.

Los dos puntos de León que marcaron la temperatura mínima esta madrugada

Dos estaciones meteorológicas de la provincia aparecen entre las más frías del país en las primeras horas de septiembre

Dani González

Dani González

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:45

El mes de septiembre ha comenzado 'fresco', con temperaturas bajas en las primeras horas del día que han propiciado que dos puntos de la provincia de León hayan aparecido en la lista de las temperaturas mínimas del país esta madrugada.

Según los datos facilitados por la Aemet, Cubillas de Rueda y el puerto de San Isidro son dos de los puntos que han registrado las temperaturas más bajas en la madrugada de este lunes.

Cubillas de Rueda, con 4,1 grados a las 8:00 horas, ha alcanzado la novena temperatura más baja de país y la tercera de la comunidad, con el puerto de San Isidro, con 4,4 grados a las 1:20 horas, en el puesto 13 nacional y quinto autonómico, también este ránking.

La temperatura mínima del país se ha registado en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, con 0,4 grados, y la mínima de la comunidad se ha dado en la estación de esquí de La Covatilla, en Salamanca, con 2 grados.

Otras zonas cercanas a la provincia de León, como las estaciones asturianas de Vega de Urriellu (3,4 grados) o Valgrande-Pajares (4,3 grados), también aparecen entre las mínimas del país.

Te puede interesar

Espacios grises

