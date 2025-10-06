La Diputación de León prorroga hasta diciembre de 2026 el servicio de oficina financiera móvil El banco opera actualmente con tres 'ofimóvil' o 'bancobús' en la provincia, que se desplazan a 171 localidades y que permiten garantizar el acceso a servicios financieros a más de 34.000 personas

La Diputación de León ha aprobado en Junta de Gobierno la segunda prórroga del servicio de oficina financiera móvil, que se prestará durante un año más, desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de ese mismo año, y que mantendrá las mismas condiciones pactadas en el contrato inicial, adjudicado a CaixaBank y formalizado el 1 de septiembre de 2023. Para esta operación se ha autorizado disponer de gasto por importe de 312.167,90 euros.

El servicio llega actualmente a 171 localidades de la provincia y permite garantizar el acceso a servicios financieros a más de 34.000 personas. Para ello, CaixaBank opera con un total de tres 'ofimóvil' o 'bancobús' con los que se realizan las rutas asignadas.

La primera prórroga del contrato se puso en marcha en enero de 2024, cuando la Diputación de León y CaixaBank ampliaron a 108 poblaciones de la provincia el servicio de oficina financiera móvil, atendiendo en ese momento a 147 localidades en las que residían más de 25.000 personas.

Compromiso con el medio rural y el colectivo sénior

El servicio de 'ofimóvil', también denominado 'bancobús', permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en municipios que no disponen de oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Cabe destacar que un 70% de los usuarios tiene más de 70 años, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Diputación y CaixaBank con el medio rural y con el colectivo sénior.

Este servicio se ha puesto en marcha a través del Centro de Innovación Territorial León Sostenible, conveniado entre la Diputación de León, a través del área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible que dirige el diputado Francisco Javier Álvarez y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde la Diputación de León se está trabajando ya en un nuevo contrato para que una vez concluida esta segunda prórroga no haya un parón y se dé continuidad a la prestación de este servicio tan importante para la ciudadanía y el medio rural de la provincia.

Las poblaciones a las que se presta servicio Acebedo, Algadefe, Almazcara, Altobar de la Encomienda, La Antigua, Ardón, Arganza, Arnadelo, Audanzas del Valle, Balboa, Barjas, Barrio de la Puente, Los Barrios de Luna, Bercianos del Páramo, Bercianos del Real Camino, Berlanga del Bierzo, Boca de Huérgano, Borrenes, Brañuelas, Brazuelo, El Burgo Ranero, Burón, Cabañas Raras, Cabreros del Río, Cabrillanes, Calzada del Coto, Campazas, Campo de Villavidel, Candín, Carbajal de la Legua, Cármenes, Carrocera, Carucedo, Castilfalé, Castrillo de Cabrera, Castrillo de la Valduerna, Castrillo de las Piedras, Castrocalbón, Castropodame, Castrotierra de Valmadrigal, Cea, Cebrones del Río, Cembranos, Cimanes de la Vega, Cimanes del Tejar, Corbillos de los Oteros, Corullón, Crémenes, Cubillas de los Oteros, Cubillas de Rueda, Cueto, Destriana, La Ercina, Escobar de Campos, Ferreras, Folgoso de la Ribera, Fresno de la Vega, Fuentes de Carbajal, Garrafe de Torío, Genestacio de la Vega, Gordaliza del Pino, Grajal de Campos, Grajal de la Riberra, Gusendos de los Oteros, Huerga de Garaballes, Igüeña, Izagre, Joarilla de las Matas, Laguna Dalga, Llamas de la Ribera, Lucillo, Lugán, Luyego de Somoza, Mansilla Mayor, Maraña, Matadeón de los Oteros, Matanza de los Oteros, Molinaseca, Mondreganes, Murias de Paredes, Noceda, Ocero, Las Omañas, Oseja de Sajambre, Otero de las Dueñas, Pajares de los Oteros, Palacios de la Valduerna, Palacios del Sil, Peranzanes, Pozuelo del Páramo, Prado de la Guzpeña, Priaranza de la Valduerna, Prioro, Quintana del Castillo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Rabanal del Camino, Regueras de Arriba, Renedo de Valderaduey, Reyero, Ribera de Folgoso, Riego de la Vega, Roperuelos del Páramo, Sahechores de Rueda, Saludes de Castroponce, San Adrián del Valle, San Cristóbal de la Polantera, San Esteban de Nogales, San Miguel de las Dueñas, San Millán de los Caballeros, San Pedro Bercianos, San Pedro Castañero, San Pedro de las Dueñas, San Pedro de Valderaduey, Sancedo, Santa Colomba de Somoza, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa Elena de Jamuz, Santa María de la Isla, Santa María de Ordás, Santa María del Río, Santas Martas, Santiago Millas, Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Sena de Luna, Sigueya, Sobrado, Sopeña de Carneros, Soto de la Vega, Susañe del Sil, Trabadelo, Tremor de Arriba, Urdiales del Páramo, Valcabado del Páramo, Valdavida, Valdefuentes del Páramo, Valdelafuente, Valdelugueros, Valdemora, Valdepiélago, Valderrey, Valdesamario, Valle de las Casas, Vallecillo, Valverde-Enrique, Vega de Infanzones, Vega de Magaz, Vegacervera, Vegaquemada, Vegas del Condado, Velilla de Valderaduey, Villabraz, Villacalabuey, Villacedré, Villacintor, Villademor de la Vega, Villalobar, Villamandos, Villamartín de Don Sancho, Villamizar, Villamol, Villamontán de la Valduerna, Villamoratiel de las Matas, Villamuñio, Villaornate , Villar de Mazarife, Villares de Órbigo, Villavidel, Villazala y Zotes del Páramo.

