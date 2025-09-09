La Diputación invierte casi 85.000 euros para mejorar el acceso a Sobrepeña El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del Área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha visitado la localidad donde ha podido comprobar la finalización de unos trabajos que han afectado a un tramo de 1,4 kilómetros de longitud

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha concluido las obras de mejora de la carretera LE-4613 en el acceso de la localidad de Sobrepeña con un coste de 84.700 euros con cargo al Contrato de Conservación de la Zona Oriental.

La carretera, único punto de acceso a la pedanía perteneciente al Ayuntamiento de La Ercina, se encontraba en un estado muy precario. Con esta actuación se ha procedido a la regularización del firme existente, además del pintado de la señalización horizontal.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del Área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha visitado la localidad, acompañado por el Diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, donde ha podido comprobar la finalización de unos trabajos que han afectado a un tramo de 1,4 kilómetros de longitud

Un nutrido grupo de vecinos del pueblo, acompañados por el presidente de su Junta Vecinal, José Arroyo, y el alcalde de La Ercina, Ignacio Robles, han recibido al dirigente leonesista a quien han mostrado su agradecimiento por el adecentamiento del acceso al núcleo.

El vicepresidente provincial ha ensalzado el valor de este tipo de trabajos que, a su juicio, «mejoran la vida diaria de quienes residen de forma habitual en nuestros pueblos». «La institución que representamos ha demostrado en innumerables ocasiones su compromiso con el medio rural y contra la despoblación y proyectos como este vuelven a confirmarlo», ha asegurado el político de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Otros proyectos en la zona

Aller ha aprovechado la visita y la presencia del máximo responsable municipal para interesarse por el estado del proyecto de ensanche y mejora de la carretera LE-4606 desde Barrios de las Arrimadas hasta La Ercina, con una inversión prevista por parte de la institución provincial de 2.090.000 euros.

En abril del año 2022 se remitió al Consistorio la separata de bienes y servicios afectados correspondientes a dicho proyecto para que, como se ha hecho habitualmente en estos casos, los ayuntamientos beneficiarios colaboren aportando los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

En el momento presente no se ha recibido por parte de la entidad local interesada la documentación solicitada, consistente en una certificación de acuerdo para poner a disposición de la Diputación todos los terrenos de necesaria ocupación para la ejecución de las obras antes citadas.

Una vez recibida la disponibilidad de los terrenos, y tal y como ha comprometido Aller, se podrá continuar con el procedimiento e iniciar la licitación para las actuaciones mencionadas.