Denuncian que los recortes en personal amenazan con colapsar la Atención Primaria en Sahagún

La Unión del Pueblo Leonés afirma que los recortes en recursos humanos amenazan con colapsar el servicio de Atención Primaria en la comarca de Sahagún (León) y culpan de la situación a la Gerencia. Además, ante la «falta de resolución», reclaman a la Consejería de Sanidad la dotación inmediata de las plazas de médicos que en la actualidad se encuentran sin ocupar por diversas casuísticas.

Asimismo, solicitan que se cubran también al menos dos plazas de médico de área, que permitan atender, sin incertidumbres ni improvisaciones o recortes, las ausencias de los médicos de Atención Primaria por motivos diversos (salientes de guardia, vacaciones, moscosos, 'enfermosos' o cualquier otra circunstancia sobrevenida). También esto, añaden en un comunicado, posibilitaría un mejor funcionamiento de los cuadrantes de las guardias de las urgencias.

Afirman que los alcaldes afectados se sienten engañados por una gerente que, año tras año desde su nombramiento, utiliza el «no hay médicos» como argumento que, según UPL, «no vale para cerrar consultorios locales, para no reponer las bajas de larga duración, para suprimir consultas de pediatría, para no cubrir las plantillas y para deteriorar un servicio sanitario público que está herido de muerte. Es cuestión de dar una respuesta falsa a la situación real de desarme, recortes y declive de la sanidad pública por falta de recursos económicos», añaden.

