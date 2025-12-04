leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de Salud en Sahagún. Sacyl

Denuncian que los recortes en personal amenazan con colapsar la Atención Primaria en Sahagún

UPL ha pedido a la Consejería de Sanidad la dotación de las plazas de médicos que están sin ocupar por diversas causas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:13

Comenta

La Unión del Pueblo Leonés afirma que los recortes en recursos humanos amenazan con colapsar el servicio de Atención Primaria en la comarca de Sahagún (León) y culpan de la situación a la Gerencia. Además, ante la «falta de resolución», reclaman a la Consejería de Sanidad la dotación inmediata de las plazas de médicos que en la actualidad se encuentran sin ocupar por diversas casuísticas.

Asimismo, solicitan que se cubran también al menos dos plazas de médico de área, que permitan atender, sin incertidumbres ni improvisaciones o recortes, las ausencias de los médicos de Atención Primaria por motivos diversos (salientes de guardia, vacaciones, moscosos, 'enfermosos' o cualquier otra circunstancia sobrevenida). También esto, añaden en un comunicado, posibilitaría un mejor funcionamiento de los cuadrantes de las guardias de las urgencias.

Afirman que los alcaldes afectados se sienten engañados por una gerente que, año tras año desde su nombramiento, utiliza el «no hay médicos» como argumento que, según UPL, «no vale para cerrar consultorios locales, para no reponer las bajas de larga duración, para suprimir consultas de pediatría, para no cubrir las plantillas y para deteriorar un servicio sanitario público que está herido de muerte. Es cuestión de dar una respuesta falsa a la situación real de desarme, recortes y declive de la sanidad pública por falta de recursos económicos», añaden.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  2. 2 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  3. 3 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  4. 4 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  5. 5 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  6. 6 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  7. 7 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
  8. 8 Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono
  9. 9 Julián, el minero vadiniense al que falló uno de sus cinco hijos
  10. 10 Un colegio de León recibe un premio por ser ejemplo de inclusión: «La paz vuelve a las calles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Denuncian que los recortes en personal amenazan con colapsar la Atención Primaria en Sahagún

Denuncian que los recortes en personal amenazan con colapsar la Atención Primaria en Sahagún