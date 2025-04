Denuncia amenazas tras el incendio «provocado» de su nave: «Me dijo que me iba a matar»

Lucía Gutiérrez León Martes, 22 de abril 2025, 17:32 Comenta Compartir

Una nave dedicada a la explotación ganadera quedó completamente calcinada en la tarde del lunes 22 de abril en la localidad leonesa de Robles de la Valcueva. El incendio, declarado a primera hora de la tarde, se produjo en una zona de difícil acceso, lo que complicó seriamente las labores de extinción. Hasta el lugar acudieron medios del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

«Ninguno de los camiones pudo llegar a la nave, porque quedaron atollados por el mal estado para llegar», afirma la propietaria de la explotación, María Cimadevilla, quien ha interpuesto varias denuncias previas contra el presunto autor del incendio al que señala como responsable de diversos episodios de «amenazas, robos y destrozos» en su propiedad.

La afectada asegura que, desde principios de abril, sufre allanamientos y actos vandálicos, que comenzaron con un conflicto vecinal originado en diciembre por un supuesto desvío del cauce de agua que afectaba a la finca. «Esto viene por las lluvias, siempre tienen un cauce, no respetaba el cauce, lo modificó y nos perjudicó directamente», explica Cimadevilla. A raíz de ese conflicto, la situación habría escalado: «Robos, amenazas, destrozos… he estado toda la Semana Santa denunciando a esta persona».

El cruce de límites

«Me ha entrado desde Jueves Santo en la nave, rompiendo todo, robándome. He llamado a la Guardia Civil cada vez que lo veía volver a entrar», relata.

Según afirma, el presunto autor habría llegado incluso a entrar con un hocil, una herramienta que es una variante de la hoz, pero con un mango más largo y una hoja más curva. «Yo estaba dentro de la nave y me gritó: 'hija de puta, que te voy a matar'».

El incendio ha calcinado por completo la única nave de la que disponía para resguardar su explotación ganadera de cabras y ovejas, compuesta por cerca de 400 animales. «La nave está completamente calcinada. Había 480 alpacas, comederos, paquetones, un cuarto de aperos… ya había entrado antes y se había llevado herramientas, generadores y todo tipo de material», denuncia Cimadevilla a este medio. Afortunadamente, en el momento del incendio no había animales dentro ya que «quitamos el ganado delante de la Guardia Civil por miedo a que hiciera algo más grave».

Denuncias anteriores

Cimadevilla señala que, pese a las múltiples denuncias interpuestas, no se siente protegida: «Me siento muy desprotegida por la ley, estaba avisando, puse denuncias y me he quedado sin nada». Además, afirma que el presunto autor reside «en una construcción ilegal en medio del monte, en terreno rústico» y que ya tiene antecedentes por conflictos con otros ganaderos de la zona.

«No he dormido en toda la noche, tengo mucho miedo, no me deja de venir la imagen a la cabeza… vomitando y tiritando», confiesa la ganadera, visiblemente afectada. La Policía Científica tiene previsto inspeccionar este martes los restos de la nave para investigar las causas del incendio.

«Me han destrozado la vida. No hay justicia. Estaba avisando. Ayer mismo estuve en el cuartel haciendo una ampliación de denuncia porque el día anterior me había vuelto a entrar», concluye.