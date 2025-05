«Creen que el ayuntamiento es suyo» frente a «tan mal no lo habré hecho»: enfrentamiento en Rioseco de Tapia Mientras un concejal de la oposición de este pueblo leonés denuncia falta de información y transparencia, la alcaldesa, con 30 años en el cargo, defiende que se ha respondido a todas las peticiones y que algunas de ellas paralizan el funcionamiento del consistorio

De una parte, un concejal de los dos que hay en la oposición (AVI - Agrupación Vecinal Independiente); y de la otra, la corporación municipal de Rioseco de Tapia, con cinco concejal del PP. Dos posturas y dos versiones en un enfrentamiento que va camino de judicializarse en este municipio de León.

Pedro Menéndez, uno de los dos concejales en la oposición, se muestra contundente: «Tengo la impresión de que se creen que el ayuntamiento es suyo, que es su patrimonio y entra dentro de su intimidad». Este vecino denuncia que se hace caso omiso a sus reclamaciones aunque algunas ya han obtenido ratificación por parte del Procurador del Común y el Comisionado de Transparencia de Castilla y León.

Mismo argumento que también usa la alcaldesa, María Trinidad García, que comenta que la última decisión del Procurador del Común «ha denegado su petición de publicar los extractos bancarios de los últimos cinco años por improcedente». La presidenta del equipo de gobierno municipal quiere recalcar que «en un municipio de 400 habitantes no se puede dar respuesta por escrito a tantos asuntos sin paralizar la administración local», mientras recalca que «llevo treinta años como alcaldesa, muy mal no lo habré hecho«.

Algo que Pedro Menéndez dice puede haber ocurrido ya que se colocó «el lunes 19 de mayo» un cartel en la puerta de la secretaría del consistorio de Rioseco en el que se advertía que no se podría atender a los vecinos. Según el concejal la alcaldesa le instó a «firmar un documento asumiendo que era el culpable» de dicha parálisis. Un hecho, el de la colocación de la información en la puerta, que matiza María Trinidad García que asegura que «sólo se colocó la mañana del 20 de mayo, y que había otros dos despachos abiertos en ese momento: atención al ciudadano y el administrativo; por lo que los vecinos no estuvieron desatendidos en ningún momento».

Para el concejal de la oposición «la colocación del cartel ha sido la gota que ha colmado y ha hecho que se derrame el agua del vaso». Pedro Menéndez ha contado a Leonoticias que no se le ha respondido a ninguna solicitud de información como en la contratación de la última persona empleada por el ayuntamiento, el requerimiento «obligatorio» de la declaración de bienes y actividades de los concejales, o el motivo por el que su grupo político no tiene espacio en el edificio municipal.

Maria Trinidad García, por contra, asegura a Leonoticias que todas las peticiones de información han sido satisfechas en los plenos y a cuestiones como la falta de un espacio para el grupo político ha asegurado que «tampoco lo hay para el PP» y que para colgar todo en el portal de transparencia harían falta «unos medios y un personal del que Rioseco de Tapia no dispone».

La alcaldesa se queja también del volumen de requerimientos: «Ochenta preguntas, correos electrónicos y varias solicitudes al Procurador del Común y al Comisionado de Transparencia», que según María Trinidad «es totalmente inviable contestar a la abrumadora cantidad información solicitada de forma reiterada y repetitiva por el Sr. Menéndez sin menoscabar el normal funcionamiento del ayuntamiento de Rioseco de Tapia, dado que por la Ley de Protección de Datos hay que anonimizar todos los datos de carácter personal que aparecen en cada expediente para publicarlo en el Portal de Transparencia».

Algo prescindible para unos que para Pedro Menéndez es «innegociable». El concejal de la oposición asegura que «no quiero empaquetar a nadie, sólo que se cumpla le ley» además de actuar «personalmente, no sólo como concejal», en unos pasos que le han llevado a dos mensajes el pasado día 17 de mayo por WhatsApp a algunos vecinos. El motivo de enviarlos «ha sido porque el viernes 9 a ultima hora envié el último requerimiento al ayuntamiento dando cinco días de plazo. Como el día 16 no solo no recibí la información y que tampoco se pusieron en contacto conmigo, opté por el envío.» En dichos escritos se informa a los residentes de Rioseco de Tapia con los hechos que denuncia, como que se ponga en conocimiento de todos el origen y destino de unos 600.000 euros en concepto de IBI por la autopista a Asturias porque indica que «como oposición, tengo derecho a fiscalizar lo que se hace en el consistorio» o «por qué es uno de los municipios con el coste de personal local más alto por habitante de la provincia de León».

La réplica desde la alcaldía llega de tal forma: «Las cuentas generales se llevaron a pleno y (Pedro Menéndez) no las consulto, y se aprobaron por unanimidad», mientras insiste en que «antes de colgar todos los datos que solicita en el portal de transparencia hay que anonimizarlos y que eso bloquearía al ayuntamiento», recalca María Trinidad García.

Respuesta que choca con las reclamaciones constantes del concejal en la oposición que, con varios documentos del Comisionado de Transparencia y el Procurador del Común dándole la razón, y tras casi dos años de espera por unos procesos que «tienen un plazo de cinco días para resolverse», se plantea ahora judicializar el caso: «Si la semana que viene no tengo respuesta desde el ayuntamiento, se denunciará».

Situación límite que llega pocos días después de un nuevo punto de desencuentro y es que Pedro Menéndez solicitó una reunión para tratar estos asuntos de forma directa con sólo una condición: «Que fuera en abril». El concejal señala que tras avisar de esta cuestión porque tenía un viaje previsto a comienzos de mayo se le cita, el miércoles 30 de abril, en el ayuntamiento de Rioseco de Tapia para el viernes 2 de mayo, «puente nacional», a las cinco y media de la tarde. Desde la alcaldía se asegura que se ofreció «una reunión de consulta» a la que el concejal «ha declinado su asistencia y no ha propuesto fecha alternativa».