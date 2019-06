Comisiones Obreras reclama más inspectores y sanciones ante el incumplimiento de prevención en riesgos laborales Imagen de archivo. El sindicato lamenta el accidente mortal ocurrido en La Baña de un trabajador del sector de la pizarra LEONOTICIAS Martes, 4 junio 2019, 10:23

El sindicato de Comisiones Obreras ha mostrado sus condolencias por el accidente mortal de un trabajador en una de las canteras de pizarra de La Baña.

Desde esta organización trasladan el más sincero pésame a su familia, compañeros y amigos y lamentan un nuevo accidente mortal, en esta ocasión en el sector pizarrero.

«El aumento de la precariedad laboral y el empeoramiento de las condiciones laborales por la reforma laboral y por la falta de inversión en prevención de riesgos laborales está llevando a cabo la pérdida de vidas en los puestos de trabajo», ha denunciado Ángel Santos, secretario de industria de CC.OO. en León.

Comisiones considera que no se puede permitir que exista ningún incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y reclama más inspectores y más sanciones, en caso de que existan infracciones.

«Estamos a disposición de quien nos requiera para realizar las gestiones oportunas, con celeridad, todas y cada una de las actuaciones necesarias, para esclarecer lo ocurrido», subraya Santos.

Para el sindicato, no es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno y éste no es digno si lleva a la muerte. «La precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo, el retroceso en seguridad y salud, el debilitamiento de la negociación colectiva y la individualización de las relaciones laborales están provocando un aumento de las muertes porque la precariedad mata».