El ayuntamieno de Sahagún aplaude la licitación para concluir el centro de salud

El nuevo Centro de Salud de Sahagún, cuyas obras de finalización han sido licitadas por la Gerencia Regional de Salud, con un presupuesto de 3.585.873 euros, supondrá un salto cuantitativo y cualitativo en la atención sanitaria del municipio y su entorno, ya que los espacios asistenciales se incrementarán en un 111 %, pasando de los 36 actuales a 76. El proyecto permitirá concluir un edificio que estará adaptado a los estándares de calidad actuales, garantizando una mayor funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

La alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, ha valorado de forma muy positiva la licitación de las obras de finalización del nuevo Centro de Salud de Sahagún por parte de la Gerencia Regional de Salud, aunque lamenta que se haya demorado tanta en el tiempo, tras un año de paralización. «Es una excelente noticia para Sahagún y toda la comarca. Estamos hablando de una infraestructura que mejorará la atención sanitaria. Llevamos tiempo esperando este paso y por fin estamos más cerca de verlo hecho realidad», indicó Conde.

La regidora también ha señalado que la salud de los vecinos y vecinas de Sahagún es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento. Por eso, además de luchar por este proyecto desde el primer momento, vamos a seguir velando para que la atención sanitaria de los ciudadanos de nuestro municipio sea la adecuada.

Desde el Ayuntamiento de Sahagún se ha querido aprovechar este importante anuncio para reiterar su compromiso firme con la sanidad pública en el medio rural, y en especial con la atención pediátrica. La alcaldesa, Paula Conde, ha mostrado su preocupación ante la falta de pediatras en la zona, una situación que genera una gran inquietud entre las familias. «Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en sanidad, no dejaremos de alzar la voz para reclamar un Servicio de Pediatría estable, que garantice el bienestar de nuestros niños y niñas», manifestó. Desde el Consistorio se ha mantenido un diálogo constante con las autoridades sanitarias y se seguirá trabajando en esta línea para que el nuevo centro de salud no solo sea moderno, sino que también cuente con los profesionales necesarios.

El proyecto, enmarcado en la programación plurianual de la Consejería de Sanidad en materia de Atención Primaria, contempla un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta de replanteo.

Este nuevo edificio incluirá un área de consultas con tres espacios de Medicina General, tres de Enfermería, dos salas polivalentes, una de técnicas y curas, y otra para procedimientos técnicos. Contará también con un área de Pediatría dotada con dos consultas —una para el pediatra y otra para la enfermera—, así como unidades de Rehabilitación (consulta de Fisioterapia y sala con tres boxes) y Profilaxis Obstétrica (consulta de matrona y sala de usos múltiples).

Además, habrá una zona específica para Salud Pública, con despachos para veterinarios, farmacéutico, almacén de muestras, sala de extracciones y laboratorio. En el ámbito administrativo, se habilitará un área de coordinación, archivo, reuniones, biblioteca y espacio para docencia.

La atención urgente estará garantizada mediante una zona de Atención Continuada con consultas, sala de emergencias polivalente, curas, office y dormitorios con aseo para profesionales. También se dotará de una zona para el equipo de Soporte Vital Básico con vestuarios, dormitorios, sala de estar y garaje para ambulancias.

