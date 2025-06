Arde una vivienda habitada con una pareja y un niño en un pueblo de León: «Las llamas alcanzaban los cinco metros»

«Cinco minutos más y ahora estaría yo en el tanatorio», relata aún con el susto en el cuerpo una vecina de la vivienda colindante. La noche de este jueves, 19 de junio, fue de «auténtico pánico» en Chozas de Arriba, localidad perteneciente al municipio de Chozas de Abajo. Un incendio de grandes proporciones arrasó por completo una vivienda en la que, en ese momento, residían una pareja y su hijo menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23:00 horas. Por causas que aún se desconocen, aunque los primeros indicios apuntan a un posible cortocircuito, el fuego se propagó rápidamente por toda la vivienda.

El humo fue la primera señal de alarma. Los vecinos comenzaron a notar una pequeña columna que salía por el tejado de la casa. Sin embargo, en apenas unos minutos, las llamas se descontrolaron. «A los pocos minutos las llamas alcanzaban los cinco metros», explica Isabelino, concejal de obras de Chozas, que vivió en primera persona la situación.

Alarma y apoyo vecinal

La alarma fue inmediata. Los familiares de los afectados y otros vecinos acudieron rápidamente al lugar para evacuar a las personas y colaborar como podían. «Antes de que llegasen los bomberos, ya habían llegado familiares a despertarnos y ayudarme a sacar a mi marido de la cama», relata una de las vecinas, que vive justo al lado de la vivienda afectada.

La tensión fue en aumento. A medida que el fuego avanzaba, los vecinos se movilizaron para intentar contener las llamas. Uno de los primeros en llegar fue Gelo, vecino de la localidad, que junto a otras personas comenzó a echar cubos de agua sobre el inmueble mientras se esperaba la llegada de los bomberos.

Imágenes actuales de la vivienda. L.N

«Había mucha tensión», reconoce este vecino. La situación afectó especialmente a una de las vecinas, que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios de Sacyl por un ataque de ansiedad ante la proximidad de las llamas a su vivienda.

Daños personales

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de León llegaron con rapidez, aunque poco pudieron hacer ante el incendio en esa misma vivienda.

Las labores de los bomberos se prolongaron hasta las seis de la mañana. Según los testigos, la actuación fue muy rápida, aunque la potencia del fuego hacía imposible salvar la estructura de la casa. A primera hora de este viernes, 20 de junio, todavía se observaba humo saliendo de la vivienda. Los bomberos confirmaron que el incendio estaba completamente extinguido y aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos.

Los daños han sido únicamente materiales. Aun así, el impacto emocional para la familia es evidente. «Tienen que estar pasándolo muy mal, y yo no les he vuelto a ver», comenta preocupado el concejal. «Psicológicamente imagino que será muy duro, aunque gracias a Dios ellos están bien».

Daños en las viviendas cercanas

Las viviendas colindantes también han sufrido daños. «Los tejados se están viniendo abajo, no solo por el fuego sino también por toda el agua que tuvieron que utilizar para sofocarlo», explica una de las vecinas afectadas.

«La verdad es que sigo muy nerviosa. Si no es por la gente que me ayudó, yo ahora mismo no estaría aquí», añade.

