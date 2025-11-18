Un ex alto cargo del Principado de Asturias afirma que el permiso sobre la mina de Cerredo se ajustó a la legalidad Martín añadió que se la Administración había advertido a Blue Solving que no podía explotar carbón

El que fuera secretario general técnico de la Consejería de Industria asturiana desde 2021 a 2023, Gonzalo Martín, ha dicho este lunes que el permiso de investigación complementario (PIC) que se concedió a Blue Solving para la mina de Cerredo se ajustó cumpliendo todos los requisitos legales.

Martín ha comparecido este lunes en la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero que se produjo en la instalación, en el que cinco operarios leoneses perdieron la vida y al menos otros cuatro resultaron heridos.

El compareciente, que actualmente trabaja en los Servicios Jurídicos del Principado, defendió además la figura de PIC, dijo que se viene estableciendo desde los años noventa y que es una figura «consuetudinaria».

Ha negado que la figura del PIC sea un artificio, y ha dicho que se viene aplicando en Asturias al menos en once ocasiones en los últimos veinte años. «En una publicada ya en el año 2018 se hace, por ejemplo, mención a lo que puede ser denominado proyecto de investigación complementaria», ha indicado.

Ya en 2022 se produjo en la misma explotación otro accidente mortal, cuando la explotación era a cargo de Combustibles Asturiana y Leonesa SL (Combayl). Sucedió también cuando se extraía de forma irregular. Posteriormente, pasó a manos de Blue Solving, de la misma raíz familiar.

Martín añadió que se la Administración había advertido a Blue Solving que no podía explotar carbón. «Uno tiene una concesión, pero para llegar a lo que puede ser explotarla, necesita tener un proyecto aprobado. Y ese proyecto se le dijo expresamente desde la Administración Minera que no se podía extraer carbón», ha comentado.

«Está claro que en el momento que estuviese aprobado el proyecto de investigación complementaria con su plan de labor y diciendo vamos a hacer esto, esto y lo otro, la Autoridad Minera a través de las inspecciones iba a comprobar si ese proyecto se estaba haciendo de acuerdo con lo que estaba redactado y qué avances había y dónde se vendía. Obviamente, aquí no se hizo, porque se actuó de forma ilegal en contra de lo que ponía el proyecto», ha apuntado Martín.

El accidente minero de Cerredo ocurrió el 31 de marzo de 2025. La tragedia tuvo lugar en la mina de interior de la explotación, en el concejo de Degaña (Asturias), a cargo de una empresa que no tenía permiso para explotar carbón. En el siniestro fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú.

La detonación se produjo a primera hora de la mañana. En el momento del accidente, la empresa Blue Solving S.L. contaba con una licencia para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, concretamente para la posible fabricación de grafito.