Alicia García, nueva presidenta del Consejo de Alcaldes del PSOE de León La alcaldesa de Páramo del Sil estará acompañada por el alcalde de El Burgo Ranero, Geras Vallejo, como secretario

Leonoticias León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:29

El Partido Socialista de León eligió a la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, como presidenta del Consejo de Alcaldes, el órgano que reúne a los regidores socialistas de la provincia para analizar los retos de sus municipios y definir estrategias comunes de actuación. Por su parte, el alcalde de El Burgo Ranero, Geras Vallejo, fue nombrado secretario.

Durante la reunión del Consejo de Alcaldes, estos pusieron en valor la utilidad del Consejo como «espacio de diálogo permanente para conocer de primera mano los problemas de los pueblos y buscar soluciones coordinadas» y abordaron cuestiones como el estado de las carreteras, las líneas de cooperación municipal o el desarrollo de planes y la mejora de servicios básicos.

El secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González, definió al Consejo de Alcaldes como «un órgano fundamental para mantener el contacto directo con quienes mejor conocen la realidad del territorio» y afirmó que «solo escuchando sus demandas y trabajando en equipo podremos dar respuestas eficaces a las necesidades de nuestros pueblos».

Octavio González felicitó a Alicia García y a Geras Vallejo por su nombramiento y subrayó su «compromiso con el municipalismo y su profunda implicación con el desarrollo de la provincia». Asimismo, reiteró que el Consejo de Alcaldes «seguirá siendo una herramienta esencial para coordinar esfuerzos, afrontar retos comunes y reforzar la presencia del PSOE en todos los rincones de León».