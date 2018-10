De alcalde de Mansilla de las Mulas a luchar por el bastón de mando de Gijón Tuero fue el primero en certificar su precandidatura ya el viernes. / Damián Arienza José Ramón Tuero ya es precandidato en las primarias socialistas para disputar la carrera por la alcaldía asturiana | Deja atrás el cargo de director general de Deporte del Principado M. MORO | N. BARRIO Gijón | León Domingo, 7 octubre 2018, 17:53

La recogida de avales por parte de los tres precandidatos del PSOE a la Alcaldía de Gijón anticipa unas primarias reñidas en la mayor agrupación local de Asturias. Similar a las de noviembre del año pasado, para elegir secretario general, en Ias que Iván Fernández Ardura se impuso por 27 votos.

La exconsejera de Educación Ana González y el actual director de Deporte, José Ramón Tuero, presentaron ambos en la sede ovetense de la FSA el máximo de avales permitido por el reglamento: 128. El abogado Constantino Vaquero presentó una cifra más modesta, 89 apoyos, pero igualmente válida. Gijón será el único concejo donde el PSOE celebrará al final el proceso de primarias. La cita electoral será el domingo 21 de octubre.

Del despacho de uno de los municipios del mapa leonés a luchar por ser alcalde socialista de Gijón. Esta es la trayectoria hasta el momento de José Manuel Tuero (Gijón, 1971), quien fuera alcalde de Mansilla de las Mulas, que ahora luchará como precandidato en las primarias del PSOE de cara a las municipales de 2019.

El proceso

El director general de Deporte desde hace seis años ha sido el primero en convertirse en aspirante oficial. Acudió por separado de los otros dos precandidatos, la misma tarde del viernes, para depositar sus 128 avales en la sede de la FSA. Dejó, como Ana González, el tope reglamentario de apoyos admitidos, pero aclaró que su «cifra definitiva de avales fue de 141». «Hemos tenido esa cantidad de apoyos sin ningún tipo de presión, con total libertad y de todas las familias socialistas». Se da la circunstancia de que Tuero también fue el primero en preinscribirse en la Casa del Pueblo el pasado 26 de septiembre.

Apelando a su carácter competitivo de deportista, que le llevó a finalizar dos pruebas 'Ironman' en Lanzarote en 2000 y 2004, asegura que sale «siempre a ganar». Confía en su triunfo en estas primarias que tendrán su primera votación el día 21, explica, «porque entreno duro, mucho tiempo y me aprovecho de los errores del contrario». También reivindica que es el único de los tres candidatos que «sabe lo que es trabajar en un turno de 24 horas los 365 días del año, porque esto es ser alcalde». Tuero se refiere así a su experiencia como regidor de Mansilla de las Mulas, población leonesa con 1.768 habitantes según datos censales de 2017.

Respecto a Ana González, asegura que «es una persona válida con la que he trabajado muy a gusto con ella y, de hecho, tenemos una relación fantástica». Sin embargo, ello no quita para que opine que «Gijón quizás no sea el lugar más idóneo para ella, porque esta es una votación interna y hay que pensar en la persona que competirá electoralmente con el resto de fuerzas en el mes de mayo». En contraste con la opción de González, que según él abraza el oficialismo, el director de Deporte señala que se siente «más capacitado y con más fortalezas». «Soy un tipo de barrio, con fuertes vínculos con La Calzada, que conoce bien el tejido asociativo de la ciudad, y, que, acudiendo al símil del fútbol, siente los colores rojiblancos más que nadie», pregona.

Defiende también que él es el único candidato «libre de etiquetas para trabajar en las ideas y en hacer que el motor de Gijón vuelva a arrancar tras siete años al ralentí con Foro», porque sus dos oponentes –subraya– son ambos miembros del aparato sanchista. Ana González, por haber sido hasta hace nada responsable de Igualdad de la ejecutiva regional de Adrián Barbón; y Constantino Vaquero, por pertenecer a la ejecutiva local de Ardura como secretario de Relaciones con la Sociedad.

El político gijonés, que recientemente ha sido padre de un niño, califica como «anécdota» el hecho de que medios de comunicación digitales leoneses le califiquen como leonés, por sus nueve años como representante público en Mansilla de las Mulas, al hacerse eco de las primarias gijonesas. Finalmente, avisa: «Daré la bienvenida a quien quiera sumarse a mi proyecto colectivo, pero no me integraré con ninguno».