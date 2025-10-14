leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de unos agentes medioambientales. JCyL

Un agente medioambiental socorre a una mujer herida en un pueblo de León

La imposibilidad de acceder al lugar donde se encontraba ha hecho que fuera necesario un todo terreno para rescatar a la persona

León

Martes, 14 de octubre 2025, 19:25

El 112 ha recibido a las 16:12 un aviso por un incidente sanitario en un lugar público en Prada, en el municipio de Posada de Valdeón. La zona es accesible para un vehículo todo terreno, no así para una ambulancia por lo que la sala de Operaciones traslada aviso al Centro Coordinador de Emergencias, a Guardia Civil Cos de León y a Sacyl. Coordina el incidente el Centro Coordinador que además localiza la ubicación exacta de la herida.

Se realiza conferencia y se traslada aviso a Medio Ambiente ya que es un Agente Medioambiental quién se encarga de acceder a la zona.

Allí encuentra a una mujer de 63 años que ha sufrido una caída y como consecuencia de la misma se ha hecho un esguince de tobillo. Es él quien portea a la herida hasta el punto de traspaso con Sacyl en el área de caravanas de Posada de Valdeón.

