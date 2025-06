Accidentes con animales: Estos son los puntos críticos de las carreteras de León Hay cuatro tramos que concentran casi el 10 por ciento de todos los accidentes y once puntos kilométricos exactos en los que, en 2024, hubo al menos tres accidentes

Alberto P. Castellanos León Lunes, 2 de junio 2025, 08:19 Comenta Compartir

2.204 accidentes en 2024 relacionados con animales en las carreteras de León. Un número muy elevado pero lógico si tenemos en cuenta la extensión, poca densidad de población, importancia del sector agrícola y ganadora, y numerosos espacios naturales que la pueblan.

Además, los terrenos dedicados a la caza añaden también otro condicionante, ya que muchos de ellos están junto a todo tipo de carreteras. En 228 ocasiones es en autovías y autopistas, 532 en nacionales, 346 en autonómicas y 35 en otras vías. Eso hace que todas las demás, casi la mitad (1.063), se produzcan estos accidentes en la extensa red provincial y local.

Es en ellas donde se concentran un buen número de puntos kilométricos exactos (o separados por apenas cien metros) en los que se produjeron accidentes de tráfico relacionados con animales en 2024, según los datos oficiales facilitados por la Jefatura de Tráfico de León. En todos los casos eran salvajes y, en consonancia con la prevalencia total, protagonizados por jabalíes, corzos y ciervos. En la LE-5220 cerca de Corullón, la LE-6707 cerca de Villavelasco de Valderaduey, la LE-715 en Fresnedo y la LE-941 entre San Pedro de las Dueñas y Sahagún.

Pero es en las nacionales donde hay un número más elevado de hitos en los que se concentran incidentes con los animales como implicados. La N-621 y la N-630 tienen uno cada una con estas características, mientras la N-120 suma dos y la N-VI tres. Esta última cuenta, además, con el peor de todos ellos con seis accidentes en el entorno del punto kilométrico 399,5.

Tramos con más accidentes

Es en esta ruta, donde además, se encuentra uno de los tramos con más choques o salidas de vía provocadas por animales. Son casi quince kilómetros desde la salida de Ponferrada hasta Carracedelo en los que, en 2024, se produjo un accidente cada 300 metros y casi cada semana.

Con un número similar de temporalidad hay un tramo de la N-120, entre Carrizo de la Ribera y el acceso a Astorga, pero con un accidente cada 650 metros de media.

Dentro de las locales, el peor tramo está en la LE-125, con un accidente cada 460 metros y 10 días, en poco más de 17 kilómetros entre Nogarejas y el límite con la provincia de Zamora. En las autonómicas, en la CL-623, entre Sariegos y Benllera, se produce un accidente por semana y cada 360 metros de media.

Autovías: menos accidentes pero más peligrosos

Las autovías y autopistas, por sus características, son menos propensas a sufrir estos accidentes, pero no están exentas de ellos. Aunque no hay tramos ni puntos kilométricos con probabilidad tan altas como en las carreteras convencionales hay que tener en cuenta que, al circular a mayor velocidad, las consecuencias sí que son más graves. En 2024 no hubo ningún fallecido en las vías leonesas pero en este 2025 sí, y el único se ha producido en la AP-66 que conecta León con Asturias, cerca de una zona en la que el año pasado hubo tres accidentes protagonizados por animales.

Aunque si hay que señalar a una infraestructura de este tipo en la que hay que extremar la precaución, también por los 155 kilómetros que recorre en la provincia de León es la A-6, que tienen entre el 306,4 y el 307,7 donde registró cinco accidentes o entre el 371,9 y el 381,5 con veinte, sus tramos más peligrosos. Una arteria principal que suma 147 de los 228 registrados en estas vías de dos carriles (o más) por sentido.

Otro estigma para los lunes

Para muchas personas no sobran los motivos para odiar los lunes, y el número de accidentes registrados en León con animales involucrados se suma a ellos. La primera jornada de la semana es la peor de todas con 357 incidentes. Tras esta cifra están las de los dos días del fin de semana: 333 en domingo y 321 sábado. El viernes, jornada previa, se sitúa con 308.

Los días más alejados a los fines de semana son los más «benévolos»: 306 el martes, 299 el jueves y 279 en miércoles.