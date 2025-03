Mejora tu inglés en On Campus English School

Pablo Álvarez León Viernes, 7 de marzo 2025, 11:28 Compartir

En España, por diversos motivos, las lenguas extranjeras no se nos han dado muy bien, pero estos últimos años, todos viajamos más, compramos online en otros países y nos relacionamos con gente que no habla español.

Aparte de la vida personal y del ocio, en el trabajo cada vez es más común comunicarnos en inglés y aunque es cierto que hay aplicaciones y traductores que han mejorado mucho, al final el componente humano es fundamental si no quieres parecerte a un robot.

Ampliar Las clases de una o dos horas de duración son en grupos muy reducidos o incluso particulares. Peio García

Hay muchas academias que pensaron que dar clases de inglés puede ser un gran negocio, por la cantidad de clientes posibles, sin embargo el idioma tiene un aspecto cultural que no todas las academias pueden dar. En la academia ON CAMPUS solamente imparten clases profesores nativos, que además de titulados como profesores de inglés tienen la capacidad de transmitir ese factor cultural que otros no tienen.

En On Campus aprenderás mucho sobre las culturas y costumbres anglosajonas, pero además te prepararás con éxito para las pruebas oficiales, como así lo demuestra más de un 90% de aprobados de nuestro centro en los exámenes de acreditación oficial de inglés.

¿Dónde está y qué ofrece?

La academia se sitúa en el Campus de Vegazana, pero su fácil acceso y parking gratuito, hace que además de estudiantes universitarios, gente de otras zonas de la ciudad, y de todas las edades acudan a On Campus, una escuela que lleva muchos años trabajando con profesionales experimentados, y cientos de alumnos satisfechos que han pasado por sus aulas, lo que demuestra la eficacia de un método de trabajo que avala muy buenos resultados en el proceso de aprendizaje.

Ampliar La academia se sitúa en el Campus de Vegazana Peio García

Las clases de una o dos horas de duración son en grupos muy reducidos o incluso particulares. Suelen ser de dos días por semana en horarios diversos.

Las aulas, grandes y luminosas, tienen guiños a la cultura inglesa con un mobiliario moderno y adaptado a las necesidades de los alumnos.

Atención personalizada y metodología novedosa

Una de las señas de identidad de la academia es el alto grado de personalización que ofrecen al alumnado. De este modo, los profesores se enfocan de una manera más directa en cada estudiante. A diferencia de otras academias más grandes, On Campus siempre ha priorizado por encima de todo conocer con detalle el progreso de cada alumno, algo muy difícil para grupos de mayor tamaño. De esta forma, podrás recibir una evaluación constante de tu progreso por parte de un profesorado nativo siempre dispuesto a ofrecerte su ayuda.

El estilo de enseñanza de On Campus es dinámico, comunicativo y participativo. En sus clases, la academia utiliza material bibliográfico de la Universidad de Cambridge y recursos audiovisuales para hacer más ameno el proceso de aprendizaje. Para alcanzar las competencias necesarias, On Campus adapta el temario a los alumnos de manera flexible y personalizada.

Ampliar Las aulas, grandes y luminosas, tienen guiños a la cultura inglesa con un mobiliario moderno y adaptado a las necesidades de los alumnos Peio García

En cuanto al sistema docente, On Campus no descuida los cuatro pilares básicos del inglés: speaking, writing, reading and listening. Mediante actividades en grupo o individuales, los alumnos mejorarán sus destrezas en los aspectos más fundamentales del idioma. Por ejemplo, On Campus garantiza que los alumnos refuercen su confianza y aumenten su fluidez con ensayos de conversación diarios. Por otra parte, la comprensión lectora es otro de los requisitos fundamentales para aprobar los tan temidos exámenes, un aspecto que la academia tiene bien cubierto con la amplia cantidad de textos variados que ofrecen a los alumnos. En cuanto a la redacción escrita, el profesorado te brindará comentarios y sugerencias sobre los múltiples ejercicios que llevarás a cabo durante el curso. Por último, On Campus pone a tu disposición audiciones, vídeos y pruebas para que puedas perfeccionar tus habilidades de escucha activa y encarar el listening con plenas garantías de éxito.

Ampliar On Campus garantiza que los alumnos refuercen su confianza y aumenten su fluidez con ensayos de conversación diarios Peio García

Tanto si quieres que tus hijos mejoren en su inglés como si quieres presentarte a exámenes oficiales o por trabajo quieres desenvolverte con mayor fluidez, la academia On Campus es la mejor opción. Puedes preguntar sin ningún compromiso, horarios y niveles de clases cuando quieras.

