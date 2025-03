Conoce el Centro de Formación Interactiva-T, donde aprender es sentirse en casa

Leonoticias Villaobispo de las Regueras Viernes, 7 de marzo 2025, 09:36 Compartir

Interactiva-T es escuchar la risa de Tere al llegar, siempre, por muy largo que haya sido el día. Es verla recibir a cada persona con una sonrisa, como si ese instante fuera el más importante del mundo.

Centro de Formación Interactiva-T son los juegos que transforman los números en magia, transforma las palabras en historias fascinantes, en adivinanzas que repiten en forma de melodías, para que Áfrika aprenda a sumar con llevadas sin miedo, sin prisas, disfrutando del proceso del aprendizaje y deseando volver en la siguiente sesión para ver qué tenemos preparado. Es el rincón donde Adrián aprende a organizar sus apuntes, no sólo para aprobar un examen, sino para entender que cada esfuerzo vale la pena. Es saber, sin necesidad de que nadie lo diga, que Aroa hoy no está en su mejor día, porque discutió con su amigo, y que quizá el inglés tendrá que esperar un poco para dejar paso a una charla, una mirada de complicidad, una hoja en blanco en la que escribir todo lo que lleva dentro o hablar con Tere con confianza pidiéndole consejo para solucionar sus problemas.

Ampliar Centro de Formación Interactiva-T es un refugio donde cada niño encuentra el abrazo invisible de alguien que cree en él

Pero el Centro de Formación Interactiva-T no es sólo lo que ocurre en las aulas. Es también lo que pasa en los pequeños gestos, en los detalles que no aparecen en ningún programa de estudios, pero sí está en la forma de trabajar del centro.

Un lugar donde aprender es sentirse en casa

Es saber que Tere probablemente no ha comido todavía y que, por eso, más de una vez, las profes le llevamos la merienda o cuando sus alumnos comparten sus chuches o la traen algo para picar, porque ella siempre está pendiente de todos, menos de sí misma. Es que, en cada fecha especial, haya una fiesta, motivando a su celebración, porque Tere se preocupa de que nadie se quede sin su regalo, ni los niños, ni las profes, recreando la inocencia en cada persona de nuevo. Es que, aunque ella no descanse, siempre pregunte si lo hemos hecho nosotras, porque le preocupa más eso. Es que cada persona, a su manera, cuida de ella como puede.

Mónica, que esta desde los comienzos de este proyecto, siempre está probando cosas nuevas, innovando, buscando la mejor forma para desarrollar todo, preocupándose de que no falte nada y que todo funcione como debe, impartiendo sus clases de manera que se pasan las sesiones demasiado rápido y poniendo su punto de color en cada instante que está en el centro.

Ampliar Centro de Formación Interactiva-T se ha convertido en lo que es: un lugar donde aprender es sentirse en casa Interactiva-T

Seila, que siempre va un paso por delante, que con su trabajo impecable y su planificación convierte el caos en orden y hace que todo suceda sin que apenas se note el esfuerzo que hay detrás.

Clara, que lleva consigo una sonrisa cálida que abraza sin necesidad de palabras, que hace que cualquiera que entre por la puerta sienta que ha llegado al lugar correcto.

No son los únicos profesionales que tenemos en el centro, también mencionar a María, Ángel, Miriam, etc. que siempre han aportado innovaciones en el centro y deseando ampliar proyectos para todos los miembros del equipo y así, seguir disfrutando de nuestras experiencias diarias.

Gracias a la ayuda que nos prestáis los papis (o mapis, como los llama Tere) cuando tenemos eventos especiales, como Halloween, Navidades, Carnaval, etc. y por vuestra implicación para que todo salga bien, depositando esa confianza en nosotros.

Ampliar Logo del centro de foramciónInteractiva-T

Y luego está Tere, que además de estar pendiente de todo, se adelanta a lo que necesitamos antes siquiera de que nos demos cuenta. Cuando aún no has terminado un rotulador de pizarra, ya tienes otro sobre la mesa. Y no un rotulador cualquiera, sino uno con un post-it de corazoncito y una dedicatoria, porque ella no solo se encarga de que nada falte, sino de que todo tenga su toque especial.

Y así, entre risas, esfuerzo, cuidado y cariño, Centro de Formación Interactiva-T se ha convertido en lo que es: un lugar donde aprender es sentirse en casa.

Es todo ese cariño, esa dedicación, esa atención constante, lo que se nota en los resultados. Porque aquí, el alumnado no solo aprende, sino que aprende felices recordando sus aprendizajes durante años. Y cuando la felicidad va de la mano del esfuerzo y la constancia, los objetivos se cumplen, siempre.

Ampliar Centro de Formación Interactiva-T es el reflejo de su alma: cercana, fuerte, apasionada y llena de amor por lo que hace Centro de Formación Interactiva-T

En un mundo que a menudo se mueve demasiado rápido, Centro de Formación Interactiva-T es un refugio donde cada niño/a, cada joven, cada persona que cruza sus puertas encuentra no solo conocimientos, sino el abrazo invisible de alguien que cree en él/ella. Y ese alguien es Tere.

Porque al final, más que un centro donde hacer deberes, Centro de Formación Interactiva-T es el reflejo de su alma: cercana, fuerte, apasionada y llena de amor por lo que hace. (Redacción de todo el equipo de Centro de Formación Interactiva-T) Gracias a todos por formar parte de este proyecto.

Temas

Educación