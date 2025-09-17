Vox tilda de «negociete del PP» la proliferación «sin control» de plantas fotovoltaicas y eólicas Hierro critica la «incoherencia» de los 'populares' por oponerse en Castilla y León a la proposición de ley para una moratoria en la concesión de licencias

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, tildó hoy como «negociete del PP» la proliferación «sin control» de plantas fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad, que su formación pretende planificar a través de una proposición de ley para establecer una moratoria en la concesión de estas licencias y a la que la Junta se opuso con la remisión de un informe de no conformidad al Parlamento autonómico.

El acuerdo del Gobierno autonómico, fechado el 11 de septiembre y firmado tanto por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, sorprendió al grupo proponente de Vox dado que, además de pedir «algo muy lógico» como es la elaboración de un mapa de afección para evitar la «proliferación masiva de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en la Comunidad», fue aprobado «de forma muy parecida» por el gobierno del Partido Popular en La Rioja.

«Emitir un informe contrario a lo que en otra comunidad gobernada por el PP con mayoría absoluta no solamente aprobaron, sino que fue el propio Partido Popular el que lo propuso, demuestra la farsa total» que, según Hierro, caracteriza a los 'populares': «Dicen una cosa en un sitio y hacen otra cosa en otro».

De hecho, el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas alertó de que lo que preocupa a su formación es que Mañueco «pueda entender que lo que es bueno para los ciudadanos, nunca lo sea para el PP», y tras poner el ejemplo de la propuesta de presupuestos aprobada en la Comunidad Valenciana «y que Mañueco decía que no servía para Castilla y León», aseguró que con el ejemplo de la proposición de ley para planificar las plantas eólicas y fotovoltaicas Vox ve «lo que pretende» el presidente de la Junta: «El negociete».

En ese sentido, Hierro afeó al Ejecutivo autonómico que una de las principales causas para rechazar la proposición de ley sea «el dinero que la Junta va a dejar de ingresar por las tasas que cobran a las empresas que desarrollan este tipo de proyectos», así como por el lucro cesante que el Gobierno autonómico tendría que asumir, y que supondría «un posible perjuicio económico para el presupuesto de la Comunidad de, al menos, 385 millones de euros», según el informe de la Consejería de Economía y Hacienda que se adjunta en el acuerdo del Consejo de gobierno.

Para Vox, esta justificación define una «realidad» por la que el Partido Popular «lleva muchos años con su negociete, que tiene desde hace tiempo con este sector, y que ahora vemos desfilando por el juzgado», en alusión a la trama eólica.

También lamentó Hierro que los 'populares' hayan tomado «todos los argumentos para oponerse a esta proposición de ley que utilizaron los promotores de las empresas energéticas que intentaron paralizar la ley en La Rioja, poniéndose del lado de las promotoras y no de los ciudadanos».

Así, el portavoz de Vox en las Cortes criticó la incoherencia de no realizar la planificación «por el coste del estudio» mientras el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia «un plan con el que dice que va a proteger al campo», y afeó a los 'populares' que aleguen que la proposición de ley de Vox afectaría a los proyectos de energías renovables para autoconsumo de los agricultores que utilizan las plantas fotovoltaicas para sus regadíos cuando la propuesta legislativa «hace alusión concreta a que no afectaría a los proyectos de autoconsumo».

«La conclusión es que ni siquiera se han leído la ley», aseguró Hierro, que lamentó que el Gobierno autonómico «lo único que ha mirado son los números: cuánto dejaría de ingresar la Junta por las tasas y cuánto dejarían de ingresar las empresas por el beneficio extraído de la producción de esa energía».

No obstante, el rechazo de la Junta a la proposición de ley de Vox, que Hierro defendió que solo pretende «poner un límite» a la «proliferación sin control» de las plantas eólicas y fotovoltaicas en la Comunidad, no impide que ahora sea la Mesa de las Cortes quien, incluyendo ese informe, califique el documento y, en caso de votación favorable de los miembros de la mesa, «iría a pleno».

Un Gobierno que «no es sensible» a los ciudadanos

Junto a Hierro, el también procurador de Vox en las Cortes Iñaki Sicilia afirmó que su provincia, Burgos, está «sufriendo las consecuencias de esta proliferación de parques solares y eólicos» por la política de la Junta y el PP que, según el procurador burgalés de Vox, «no tiene ninguna sensibilidad a las protestas de las comarcas y de la gente de los pueblos».

Por ello, señaló que el informe de la Junta «es lo único que pueden esperar los burgaleses y castellanos y leoneses de un gobierno del PP», y llamó a los 'populares' a «escuchar a la gente y tomarles en serio», dado que «no puede ser que no se planifique algo con inversiones tan grandes». «Hay que escuchar lo que dice la calle», concluyó.