Vox rechaza la comisión de investigación de los incendios y comunica su oposición a las Cortes El Grupo Parlamentario registra su escrito contra esta propuesta de UPL-Soria Ya y el Mixto, que tampoco apoya el PP

Manifestación a las puertas de Las Cortes para exigir la equiparación laboral de los bomberos forestales y la profesionalización del colectivo.

El Grupo Parlamentario Vox registró hoy su escrito de oposición a la creación en las Cortes de una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios forestales de este verano, que había solicitado UPL-Soria Ya y el Mixto (Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea), según informaron a Ical fuentes del partido. De esta forma, cumplen con lo que había anticipado su portavoz, David Hierro, que había apostado por la vía judicial y no política para depurar responsabilidades.

Este miércoles, Vox llevó al registro el escrito con el que comunica a las Cortes que no respalda la creación de esta comisión de investigación, pues el pasado 11 de septiembre el parlamento abrió el plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios puedan manifestar su posición al respecto.

De momento, el Grupo Popular, que también rechaza esta comisión de investigación al entender que desde la Junta ya se han dado las explicaciones oportunas, no ha presentado su escrito de oposición puesto que según precisan no se ha agotado el periodo para hacerlo, que según sus cálculos, expira el día 2 de octubre.

Sin embargo, la decisión de Vox, con su rechazo a la comisión de investigación, aboca a que las Cortes decidan en pleno su creación, ya que el artículo 50 del Reglamento establece que se entenderá como creada si transcurridos 15 días ningún grupo expresa su negativa, de lo que el presidente dará cuenta al Pleno. De lo contrario, como en este caso, no verá la luz si se opone la mayoría absoluta de la cámara en la votación en una sesión plenaria, que previsiblemente tendrá lugar el próximo mes.

Cabe recordar que la suma de PP (31 procuradores) y Vox (once) supera los 41 parlamentarios que marca la mayoría absoluta, a pesar de que los socialistas respaldan la iniciativa de UPL-Soria YA y el Mixto (Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea). Por tanto, esta comisión de investigación, que ha sido propuesta en la recta final de la legislatura, no verá previsiblemente la luz.

Durante esta legislatura no se ha creado ninguna comisión de investigación, a diferencia de lo ocurrido en la anterior cuando se pusieron en marcha hasta cinco, referidas a la publicidad institucional; los fondos del plan del carbón; los parques eólicos, la adquisición de terrenos en Portillo y el edificio de Arroyo; la de las residencias y el COVID y la del incendio de la Sierra de la Paramera (Ávila).