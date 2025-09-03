UGT advierte del alto número de bajas con contrato indefinido por no superar el periodo de prueba El sindicato demanda a la Inspección de Trabajo que actúe de oficio ante esta «lacra» y que sea lo más contundente en cuando a las sanciones a las empresas

UGT Castilla y León ha denunciado que en los seis primeros meses del año se han registrado en la Comunidad 25.000 bajas laborales de personas trabajadoras con contrato indefinido por no superar el periodo de prueba. Con esta práctica, según el sindicato, los empresarios evitan pagar indemnizaciones y suscriben contratos temporales a coste cero, por lo que se demanda a la Inspección de Trabajo que actúe de oficio ante esta «lacra» y que sea lo más contundente en cuando a las sanciones a las empresas.

En un comunicado del sindicato recogido por Ical se recuerda que la actual regulación del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 14 determina que «la duración del periodo de prueba con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos y si no es así no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados».

Al mismo tiempo, se apunta que la reforma laboral del año 2022 tiene entre sus principales objetivos la estabilidad en el empleo, «ya que nuestro mercado laboral presenta una anomalía que se refleja en tasas de temporalidad elevadas en detrimento del concepto de calidad en el empleo, y son los jóvenes, las mujeres y las personas inmigrantes quienes más sufren esta perversión de las relaciones laborales».

No obstante, en Castilla y León se ha pasado de una tasa de temporalidad en el año 2018 del 25,2 por ciento al 16,4 por ciento en el año 2024, gracias a los efectos de la reforma laboral del año 2022, que limita y obliga a las empresas a justificar las contrataciones temporales. Pero, según UGT, las empresas han encontrado un filón en el fraude en los periodos de prueba. Contratan de forma indefinida, al tener limitada la contratación temporal, y dan de baja a la persona trabajadora antes de finalizar el periodo de prueba. Con esto consiguen dos objetivos, se ahorran la indemnización por despido de contrato indefinido y no pagan la indemnización si el contrato fuera temporal.

