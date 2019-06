Salud Pública pondrá 29.100 vacunas contra la meningitis B este año en Castilla y León Bexsero, vacuna de la meningitis B en la farmacia de Rafael Martínez, en las Delicias, en Valladolid. / Ramón Gómez La Junta destina 5,2 millones a la compra de 72.800 dosis para dos años ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 6 junio 2019, 16:40

Comenzó el pasado día 1 de junio y lo hizo –al menos por el momento– solo en Castilla y León. Salud Pública empezó a vacunar a los niños frente e la meningitis B y no solo introduce esta inmunización en el calendario oficial infantil sino que repesca a algunos pequeños.

La Junta ha destinado 5.238.513 euros a la adquisición de las dosis vacunales. Este año pondrá 29.100 unidades y 43.700 están previstas para el próximo año, según aprobó ayer el Consejo de Gobierno.

La estrategia vacunal es amplia. Así, los niños nacidos a partir del día 1 de marzo ya entran en este plazo dado que la vacuna se pone a los tres, cinco y doce meses. Además, en los casos en que los padres han costeado una o dos pautas de las tres podrán acceder a las que les falte de forma gratuita. Y en las situaciones en las que no hayan recibido ninguna dosis o por desconocimiento, falta de interés en su momento o por no poder costearla la familia –su precio privado asciende a 315 euros completa– ahora podrán inyectar a sus hijos esta protección si han nacido a partir del 1 de enero de 2019. Lo que no hará Sanidad es reembolsar el coste de ninguna cobertura realizada por la vía privada.

La enfermedad invasora por meningococo B es una patología bacteriana aguda caracterizada por una aparición repentina de fiebre, dolores intensos de cabeza, náuseas y a menudo vómitos, rigidez en la nuca y fotofobia. Sus manifestaciones clínicas son muy variadas, las más comunes meningitis y sepsis que cursan normalmente con gravedad en el estado del paciente y, en ocasiones, son mortales o dejan importantes secuelas.