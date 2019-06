El PP se queda fuera del recurso de Cs en Segovia por personarse fuera de plazo y asume que será oposición Carolina García, José Luis Horcajo y Pablo Pérez, en la sede del PP. / Antonio de Torre Pablo Pérez anuncia una labor frente a los socialistas «dinámica, fresca y cercana», con «los intereses de la ciudad por encima de los de partido» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Miércoles, 12 junio 2019, 20:12

Si no lo han hecho ya, pues el plazo de dos días para personarse depende del plazo en que les fue notificada la interposición del recurso, las candidaturas que concurrieron a las elecciones en el municipio de Segovia ya no podrán personarse en el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ). Es lo que le ha ocurrido a la candidatura del Partido Popular. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ declaró este martes «extemporánea» la tentativa de personarse del PP (presentó su escrito el día 10 a las 22:39 horas), por lo que no será parte en el procedimiento. De los demás grupos electos solo se ha personado el PSOE. IU lo valoró, pero no lo ha hecho, y Podemos, que creía disponer de plazo hasta hoy, lo había dejado en manos de los abogados del partido en Madrid. En cualquier caso, los populares actúan como si el recurso no fuera a surtir efecto y asumieran que estarán en la oposición.

«A nivel de pactos no he hablado con Ciudadanos, pero con 72 horas antes del pleno es tiempo suficiente para hacerlo» Pablo Pérez, portavoz del PP

Así, Pablo Pérez compareció este martes para explicar como será su trabajo frente al posible equipo de gobierno de izquierdas, con el PSOE de nuevo con papel preponderante. En esta primera rueda de prensa después de las elecciones, Pérez se situó claramente en la oposición, y no contempla por el momento hablar con Ciudadanos sobre una hipotética posibilidad de formar gobierno si prospera el recurso contencioso electoral que ha presentado la formación naranja. El concejal electo del PP manifestó que hará «una oposición dinámica, fresca, constructiva y cercana al ciudadano, con los intereses de la ciudad por encima de los del partido», y acorde con los 8.500 votos recibidos, «unos resultados muy buenos que pocas personas pensaban que íbamos a tener».

Su comparecencia, revestida de una aparente normalidad, tuvo como complemento la renuncia de Carolina García a su acta y su relevo por José Luis Horcajo, ambos junto a él ante los medios. Mencionó Pérez que se ha reducido la horquilla de votos con los socialistas, de los 2.500 de diferencia de hace cuatro años a los 500 de estas elecciones, y con este aval hará una oposición «para todos los ciudadanos, incluidos los que no nos han votado porque las quejas que recibimos de los barrios son constantes».

Serán los populares «exigentes» para que «el PSOE deje de despilfarrar dinero y se recupere la inversión para Segovia y nuestros barrios». Será por tanto una oposición «exigente» con una dedicación «muy elevada» de todos los concejales de su grupo, con lo que quedaría justificada la renuncia de Carolina García, quien está condicionada por su trabajo profesional.

Porque Pérez dijo que quiere «un equipo muy volcado en el trabajo de oposición, los nueve concejales». Ahora, explicó, están trabajando para «definir a las personas que van a integrar cada pata de esa estrategia», pero todavía no tienen concretada la asignación de áreas de trabajo y, según dijo, la renuncia de Carolina García no quiere decir que no pudiera ocuparse del área de deportes otro concejal, como José Luis Huertas, a quien citó solo como ejemplo porque «un concejal de oposición es un todo terreno».

Sin hablar de pactos

Respecto al recurso de Cs el portavoz del PP recalcó que lo ha presentado «el partido que se ve más afectado» y reconoció que para personarse «hemos llegado tarde». Aclaró que con la candidatura de Ciudadanos «a nivel de pactos no he hablado», y subrayó que «por mi parte no voy a hablar antes de la sentencia» porque, si el Tribunal Superior de Justicia apura el plazo, «son 72 horas que se pueden aprovechar, es tiempo suficiente».

Mientras tanto, el recurso electoral de Cs sigue su curso. De acuerdo con la diligencia de ayer del TSJ, se dio traslado del escrito de interposición del recurso a la Fiscalía y a las partes personadas para que en el plazo de cuatro días hagan sus alegaciones, acompañando los documentos que puedan apoyar o desvirtuar la impugnación. Un paso más hacia la sentencia.