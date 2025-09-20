El PSOE elaborará las listas provincias para las elecciones autonómicas en diciembre Este lunes se cierra a mediodía el plazo de presentación de precandidaturas, cuando se conocerá si el alcalde de Soria tendrá competidor

El PSOE de Castilla y León abrió a mediodía el proceso de primarias para elegir a su nuevo candidato a la Presidencia de la Junta, tras aprobar el Comité Autonómico por asentimiento el calendario propuesto por la Ejecutiva. De esta forma, se abrió el plazo de presentación de precandidaturas, de forma que si Carlos Martínez es el único aspirante y reúne los avales, será proclamado oficialmente el 1 de octubre, si bien las listas provinciales no se confeccionarán hasta diciembre, aunque quedarán aprobadas antes de Navidad.

Este sábado, los socialistas reunieron en un hotel de Valladolid al nuevo Comité Autonómico con Carlos Martínez como secretario general. Cerca de 200 dirigentes socialistas estaba convocados a esta reunión del máximo órgano entre congresos, que además aprobó tanto el calendario de primarias para la Presidencia de la Junta, como el procedimiento para las candidaturas de las nueve circunscripciones de la Comunidad.

De esta forma, el plazo de presentación de precandidaturas a la Presidencia de la Junta se inició a mediodía y se cerrará el próximo lunes, 22 de septiembre, a la misma hora. En ese momento, se conocerá si Carlos Martínez tiene algún rival o si por el contrario es el único aspirante, lo que de forma oficiosa lo convertiría ya en nuevo candidato socialista. No obstante, los estatutos le obligan a reunir entre el seis y el diez por ciento de los avales de la militancia entre el 23 y el 30 de septiembre, lo que supone entre 400 y 900 apoyos aproximadamente.

Con todo ello, si sólo se presenta Carlos Martínez y se certifica la validez de los avales mínimos, como es previsible, los órganos internos del PSOE lo proclamarán como candidato para las próximas autonómicas, que en principio se celebrarán el 15 de marzo de 2026 si no hay un adelanto. Con ello, se renovará el cartel electoral del PSOE, pues el anterior líder, el burgalés Luis Tudanca, fue quien encabezó la candidatura en 2015, 2019 y 2022 con un balance de una derrota, una victoria y un empate técnico.

No obstante, si otro socialista de Castilla y León presenta su precandidatura y reúne también los avales, será proclamado el 1 de octubre candidato, lo que abre la siguiente fase de las primarias. Así, del 2 al 10 de octubre habría una campaña de información a los militantes, una primera jornada de votación el 11 de octubre y una segunda, el 18, si no supera el 50 por ciento de los votos válidos. Por tanto, como máximo el 12 o el 19 de octubre ya habría un candidato final.

Las provincias, para diciembre

Por otra parte, el Comité Autonómico aprobó, también por asentimiento, el calendario propuesto por la Ejecutiva para la confección de las listas provinciales a las Cortes, que coincidirá con la recta final de este último periodo de sesiones de la legislatura. Así, tras el visto bueno de Ferraz, se llevará a cabo en las tres primeras semanas de diciembre, antes de que comiencen las Navidades.

De esta forma, el PSCyL ha fijado que las asambleas de militantes se celebren del 1 al 14 de diciembre para proponer a candidatos en las nueve circunscripciones. Con todos los resultados sobre la mesa, las ejecutivas provinciales tendrán de plazo para reunirse como máximo hasta el 17 de diciembre con el fin de formular una propuesta a la Comisión Autonómica de Listas, que entre el 18 y 19 podrá cerrarlas o introducir algún cambio, ya que el sábado 20 de diciembre serán ratificadas por el Comité Autonómico.

De momento es ya seguro que Carlos Martínez se presentará a las elecciones por su provincia Soria, como cabeza de cartel, al igual que la vicesecretaria Nuria Rubio lo hará por León, como en 2019 y 2022, y Patricia Gómez Urbán, portavoz en las Cortes, por Valladolid. De la misma forma, el secretario autonómico de Organización, Daniel de la Rosa, lo hará por Burgos.

Menos claro está que sucederá en Salamanca, donde Fran Díaz, concejal de Peñaranda de Bracamonte, forma para de la dirección o en Zamora, donde Ana Sánchez ya ha manifestado que no repetirá como cabeza de lista. También se desconoce si se mantendrán o se renovarán las listas de Ávila, Palencia o Segovia, si bien el secretario general ha apostado por perfiles con arraigo municipal.

Asistencia

Este primer Comité Autonómico bajo el liderazgo de Carlos Martínez reunió a los principales líderes socialistas de la Comunidad. Entre los asistentes se encontraba el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, secretario provincial del PSOE de Valladolid, o la titular de Igualdad, Ana Redondo, que además es presidenta del PSCyL. También asistieron tres exsecretarios generales Julio Villarrubia, Luis Tudanca y Jesús Quijano, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, entre otros.

Además, este sábado la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Carmen Ávila, se convirtió en la nueva presidenta del Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León durante los próximos cuatro años. Le acompañará como vicepresidente Miguel Ángel Blanco, regidor de Dueñas (Palencia) y portavoz del PSOE en la Diputación, así como la edil soriana Ana Alegre, como secretaria de Actas.

La reunión del Comité Autonómico estuvo fijada inicialmente para el 11 de julio, si bien se aplazó hasta agosto por el Comité Federal previsto para sustituir a Santos Cerdán. Sin embargo, los incendios que durante el pasado mes afectaron a la Comunidad llevó a la dirección a retrasar de nuevo a finales de septiembre esta cita, que prevé aprobar el calendario de primarias para elegir a los candidatos de las próximas elecciones autonómicas.

El último Comité Autonómico, celebrado en un hotel próximo a Valladolid, tuvo lugar a primeros de octubre de 2024, cuando el equipo de Tudanca planteó celebrar unas primarias de inmediato, previas al 41 Congreso Federal que acogió Sevilla a finales de noviembre del pasado año. Aquella reunión, marcada por la tensión y las críticas, terminó con un calendario que tumbó un día después Ferraz y la renuncia a seguir del burgalés ya en enero de este año, lo que se tradujo en la llegada de Carlos Martínez.