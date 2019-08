El PSOE denunciará a la Junta por prevaricación y perjuicio medioambiental José Francisco Martín, coordinador de Hacienda y Patricia Gómez, portavoz adjunto del grupo socialista durante la rueda de prensa / . El Norte/Ical Valladolid El grupo socialista califica de «golpismo» fiscal la petición de PP y Cs a Pedro Sánchez de que no elimine el impuesto de Garoña y acusa a la Junta de tener una actitud «similar a los separatistas» PABLO SOLANAS Valladolid Martes, 13 agosto 2019, 18:22

El coordinador de Hacienda del grupo socialista, José Francisco Martín ha anunciado que el grupo socialista denunciará a la Junta de Castilla y León «por prevaricación y por perjuicio patrimonial» tras la decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto autonómico por los residuos nucleares almacenados en Garoña. «Estas cantidades que se han ingresado por parte del cobro a Nuclenor habrá que devolverlas con intereses y esos intereses van a salir del bolsillito del señor Igea y del señor Carriedo»

En una rueda de prensa el Partido Socialista ha calificado de «golpismo» fiscal la actitud de la Junta después de que Francisco Igea, al que Martín se han referido como «el regenerador de la playa», acusase a Pedro Sánchez de «perjudicar» a Castilla y León despés de anunciar dicho recurso. Este «golpismo» también se lo atribuyen a la antigua consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, cuando pidió hace un año al gobierno que no eliminase el impuesto aunque lo recurriese.

Por otro lado, la procuradora socialista Patricia Gómez ha comparado la actitud de la Junta «con la que ha tenido el gobierno separatista con el procés». «Aún teniendo un informe de la Asesoría Jurídica General y otro del Consejo Consultivo diciendo que la actuación de la Junta era anticonstitucional, ellos han seguido adelante. Lo que hace la Junta es actuar igual que ha actuado el gobierno separatista. Tanto la anterior consejera de Hacienda como el actual consejero regenerador de las playas piden que el presidente del Gobierno no recurra algo que es anticonstitucional», ha afirmado en referencia a la petición de los líderes independentistas de que se libere a los acusados en el proceso judicial.

Además la procuradora socialista ha acusado a Ciudadanos y al Partido Popular de «olvidar que en este país existe la separación de poderes» y de recurrir a la Constitución «solo cuando a ellos les interesa».

José Francisco Martín entiende que «fue Nuclenor, es decir, Endesa e Iberdrola, la que se la jugó a la Junta de Castilla y León» y que el «gobierno bifachito» (en referencia al PP y Cs) solo supo reaccionar poniendo un impuesto a los residuos de la central nuclear de Garoña. En este sentido, se ha referido al anterior director general de Tributos, José Agustín Manzano, al que ha llamado «imbécil» y «lumbreras», por sugerir como primera opción cobrarle un impuesto a la empresa por falta de actividad. Por otro lado, Martín ha recordado que «Ciudadanos votó en contra de este impuesto cuando se aprobó a finales del año pasado».

Renuncia de José María Crespo

El coordinador de Hacienda se ha referido también a la dimisión de José María Crespo como director general de Atención a la Ciudadanía y Calidad de los Servicios de la Junta. A su juicio, las explicaciones que ha ofrecido el juez no son más que «excusas» y ha acusado al ya ex alto cargo de la Junta de ser «una persona que ha demostrado ser incapaz de prestar un servicio a la ciudadanía». Además, José Francisco Martín relacionó la renuncia de José María Crespo a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía y Calidad de los Servicios de la Junta con la «manipulación» de la instrucción que en su día realizó sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. «Las razones que ha dado no nos las creemos», sentenció, según informa Ical.

.