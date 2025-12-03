Nuria Rubio censura la «ridícula» campaña de «autobombo» de Mañueco y avisa: «Los ciudadanos no somos tontos» La vicesecretaria general del PSCyL acusa al presidente de utilizar datos «retorcidos y manipulados» para hacerse un «traje a medida»

La vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, cuestionó la «ridícula» campaña de promoción y «autobombo» del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al presentar sus 40 indicadores para situar a la comunidad entre los tres mejores lugares para vivir. «Los ciudadanos no somos tontos, sabemos quienes son los responsables y queremos poner fin de una vez por todas a esas nefastas políticas», dijo.

En una comparecencia en la sede del PSCyL, Nuria Rubio señaló que este martes se conocieron los datos de paro registrado de noviembre, que muestran como en Castilla y León el desempleo creció un 1,03 por ciento respecto a octubre, frente a un descenso nacional del 0,77 por ciento, a lo que se unió en la comparación interanual una rebaja del 4,8 por ciento, inferior al 6,2 por ciento anotado por el conjunto del país.

De esta forma, la socialista señaló que Fernández Mañueco puede añadir a su campaña para vender «logros» y prometer que va a situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades que ya es la segunda con mayor subida del paro en noviembre, tras las Islas Baleares. A su juicio, mientras la economía de España va a creciendo, porque las medidas del Gobierno funcionan, en Castilla y León no se dan las «mismas condiciones» y «oportunidades» porque no hay «nadie al mando».

Esto, añadió Nuria Rubio, refleja «lo alejado de la realidad« que está el presidente de la Junta que insistió «no conoce» la situación de las personas que viven en Castilla y León. A su juicio, el objetivo de estas campañas de «datos retorcidos» y «manipulados» es crear un «traje a medida» y que nadie se acuerde de su «desastrosa gestión» con la sanidad, los incendios, los servicios sociales, el empleo, la industria o cualquier otra política de las que lleva aplicando el PP en los últimos 40 años.

Frente al «abandono» y «hartazgo» que a su juicio genera Fernández Mañueco, está Carlos Martínez, un líder que «ocupado y preocupado« por los temas que «de verdad» importan a la ciudadanía de Castilla y León. En su opinión es un «referente» que además va a representar a Castilla y León en el Comité de las Regiones como portavoz de la familia socialdemócrata en la ponencia sobre el futuro del Fondo Social Europeo para el periodo 2028-2034.

Finalmente, la vicesecretaria general del PSCyL destacó el equipo «sólido« que acompañará en las listas al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, pues en estas dos primeras semanas de diciembre se celebrarán las asambleas de militantes para elegir a los integrantes de las candidaturas a las Cortes.