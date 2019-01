Una noche sabinera

Valladolid

Poemas y perchas

Recibimos al nuevo año PERtreCHAd@s tras los poemas de Mercedes Pastor, que se (des)cuelgan, con sus respectivas perchas, en el Bar-Restaurante Campus para no dejar a nadie indiferente, ni cuando nos muestra y recita visibilizando duras realidades, ni cuando lo hace sobre la música, sus hijos o la libertad. Pertrechad@s es un buen comienzo de año para estar preparad@s para lo que éste nos depare y para disfrutar de la poesía y las originales creaciones de esta artista vallisoletana. Restaurante-Bar Campus. Camino del Cementerio, 22. Hasta el 31 de enero.

Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle núñez de Arce, 9) acoge la presentación de 'Abecevarios' con su autor José Luis Puerto y Esperanza Ortega, que hará la presentación. 'Abecevarios', es una obra que José Luis Puerto llevaba años elaborando con cuadernos de lo que se ha dado en llamar poesía visual o concreta. Viernes, a partir de las 20.00 horas.

Dioni Arroyo

'El mundo victoriano y la cultura retrofuturista. Reflejos en la literatura actual'. Por el escritor vallisoletano Dioni Arroyo. Presentan, la poeta hispano alemana Rebecca P. Lützer y el escritor y crítico Jorge David Alonso Curiel. En la Casa de Zorrilla de Valladolid (calle Fray Luis de Granada, 1), el viernes a las ocho de la tarde, el escritor Dioni Arroyo impartirá una charla sobre el mundo victoriano, una extensa época marcada por la regencia de la reina Victoria I de Gran Bretaña, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.

Saturnino García

El veterano actor Saturnino García, llega a la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla el próximo 13 de enero con un atrevido monólogo: 'La pulga y los demás'. 75 minutos de risas aseguradas durante los que el actor leonés representará a una pulga insolente y curiosa. Un rol actual, irreverente y crítico.

'Estrógenos'

El Teatro Zorrilla recibirá el sábado 19 de Enero la divertida comedia «Estrógenos» protagonizada por las actrices Sonia Reig, Cristina Esteban y Beatriz Ros. Estrógenos es una comedia de enredo donde se confrontan las necesidades, envidias, miedos e inseguridades de tres mujeres en diferentes etapas de su vida.

'Lorquianos'

El próximo 18 de enero, el Teatro Zorrilla levantará el telón para recibir 'Lorquianos', un homenaje a Federico García Lorca protagonizado por la actriz Loles León, junto al barítono Luis Santana y el pianista Antonio López Serrano. 'Lorquianos' ofrece un recorrido poético y musical de la obra del internacional poeta granadino. Viernes 18 de enero a las 20:30 horas. Precio: 25 y 20 euros.

Recordando a Bowie

«Estamos preparando la semana de BOWIE en el Morgan», informa este local vallisoletano. Exposición, proyecciones y conciertos para recordar al gran Duque Blanco. No os lo podéis perder. Exposición David Bowie del 2 al 15 de enero Proyección The Best Videos; miércoles 10 enero Concierto Ál Carmona; jueves 11 de enero; Concierto Flacovers, sábado 13 de enero.

Aire Conesa Band

Latin Jazz Trio. Irene Conesa, voz. Jesús Bravo, piano. David Sánchez 'El pelos', batería. Standards de jazz, latin jazz y alguna que otra sorpresa…. Café del Teatro Zorilla. Jueves. 21.30 h. Entrada gratuita. Aforo limitado.

Noche Sabinera

¡Llega a Valladolid la banda de Joaquín Sabina!! Pancho Varona y Antonio García de Diego son coautores, junto a Joaquín Sabina de más de cien canciones que, en la voz áspera del cantautor de Úbeda, desafiaron las barreras del espacio y del tiempo. Ahora giran, cuando Sabina descansa, con el espectáculo.'Noche Sabinera', un gran show nacido en Barcelona en el año 2006 y que ha viajado a lo largo de estos años por toda España y Latinoamérica. Durante los últimos años se ha incorporado a la gira Mara Barros, una de las voces más destacadas del país y actual corista de Joaquín Sabina. Este año también estará el conocido batería de Sabina, Paco Beneyto.

Mucientes. Las 10 y Una Noches

El próximo sábado 12 de enero, 19 h, continuaremos con la XII edición de Las 10 y Una Noches, dedicada a la memoria de nuestro amigo, el luthier y gaitero Antón Varela, con los músicos y actores de 'Desvariétés Orquestina' y su programa 'Cosmopolitan Café', inspirado en el glamour y excentricidad de la tierna y alegre Belle Époque.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que los reyes magos han dejado buenos conciertos de regalo como los de El Consorcio y Café Quijano (Valladolid) o los de la concentración motera de Pingüinos.

Jueves

VALLADOLID - TRIBUTO JOAQUÍN SABINA (Porta Caeli, 21:30h, 20-24€)

Viernes

BEJAR (SALAMANCA) - TRIBUTO DIRE STRAITS (Alquitara, 00:00h)

BURGOS - MDE CLICK + ORGANIC NAME (La Rua, 20:30h, 9-12€)

PALENCIA - MÚSICA CONTRA EL CÁNCER (Universonoro, 22:00h)

PONFERRADA (LEÓN) - ENTRE PESETAS (Tararí, 23:30h)

SALAMANCA - NIGHT IN GALES + DARK EMBRACE (Bunker, 21:00h, 12-15€)

VALLADOLID - FRANCISCO (Teatro Carrión, 21:00h, 22-25€)

VALLADOLID - ESCUELA DE ODIO + DESFILADERO DE MONJAS (Porta Caeli, 21:30h, 10-13€)

VALLADOLID - PINGÜINOS 2019, THE CREDEN BEAT (Plaza Pingüinos, 20:30h)

VALLADOLID - PINGÜINOS 2019, R&R CIRKUS (Plaza Pingüinos, 22:30h)

VALLADOLID - PINGÜINOS 2019, ORQUESTA MONDRAGON (Plaza Pingüinos, 00:30h)

Sábado

BURGOS - A SAKO (Hangar, 21:00h, 10€)

VALLADOLID - PINGÜINOS 2019, OLD MEMPHIS (Plaza Pingüinos, 14:00h)

VALLADOLID - PINGÜINOS 2019, SOVERSIÓN (Plaza Pingüinos, 19:30h)

VALLADOLID - PINGÜINOS 2019, LOS PICHAS (Plaza Pingüinos, 21:30h)

VALLADOLID - PINGÜINOS 2019, TEQUILA (Plaza Pingüinos, 00:30h)

VALLADOLID - CAFÉ QUIJANO (Teatro Carrión, 20:00h, 25-40€)

ZAMORA - SEX MUSEUM (La Cueva Del Jazz, 22:30h)

Domingo

VALLADOLID - ENTRE CANTES Y TOROS (Teatro Cervantes, 20:00h, 10€)

VALLADOLID - EL CONSORCIO (Auditorio Miguel Delibes, 18:00h, 25-35€)

Lunes

SALAMANCA - ENSEMBLE 442 (Caem, 20:00h)

Zamora

Alicia Pérez destaca que Juan Amadeo, uno de los mayores influencers de España en las redes sociales, llega el viernes 11 de enero al Teatro Ramos Carrión de Zamora con su nuevo espectáculo de humor 'La máquina del tiempo'. El humorista sevillano contará lo que los libros de historia ocultaron sobre algunos de los hechos más relevantes del pasado y viajará al futuro. El espectáculo comenzará a las 20:30 horas y las localidades tienen un precio de 18 euros.

El Museo Provincial de Zamora acoge la exposición temporal 'Olga Antón. Soy lo que pienso y lo que siento', que reúne una importante selección de trabajos realizados por la artista zamorana principalmente durante los diez últimos años de su vida. La muestra ha sido impulsada por la Asociación Litense de Arte Contemporáneo Olga Antón, formada por familiares y amigos de la creadora y que ha dado continuidad a su legado vital, conservando y difundiendo su obra.

Ávila

Isabel Martín indica que los más pequeños de la casa se trasladarán durante 70 minutos al «pequeño reino» donde viven Ben y Holly, lleno de hadas y duendes y donde sus habitantes son también diminutos… Fecha: 12 enero Lugar: Centro de exposiciones y congresos 'Lienzo Norte'. Hora: 17:00 h. Precio: 16 € en platea. 13€ en anfiteatro.

Teatro infantil

Los días 11, 14 y 18 de enero, la Biblioteca Pública de Ávila acoge distintas representaciones teatrales infantiles. Tendrán lugar a las 18 horas, con entrada libre hasta completar aforo. El viernes 11 la compañía Cándido Producciones pondrá en escena 'La isla del tesoro'; el lunes 14, Teloncillo Teatro representará 'Otto'; el viernes 18 será el turno de La Quimera de Plástico, compañía que llevará a escena 'Diálogos de la basura'. Tendrán lugar a las 18 horas, con entrada libre hasta completar aforo. LUGAR: Biblioteca Pública de Ávila FECHAS: 11, 14 y 18 de enero HORA: 18 h.

Belenes

Todavía esta semana se podrá visitar la colección de 850 belenes del CITeS, Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila. Entre todas las piezas expuestas suman más de 3.300 piezas, llegadas de 96 países. FECHAS: hasta el 13 de enero. LUGAR: Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista, CITeS HORARIO: De lunes a domingo, de 11 a 13:30 y de 16 a 19:30 horas.

Conferencias

Temas como la subida del salario SMI a 900 euros en 2019 y los derechos, en general, de las personas dedicadas al servicio doméstico se tratan en esta actividad gratuita que organiza el sindicato Comisiones Obreras en Ávila. DÍA: 9 de enero LUGAR: CC OO. Plaza de Santa Ana, segunda planta. HORA: 17 h.

En el marco del 130 aniversario de la fundación de la Unión General de Trabajadores, el sindicato organiza en Ávila unas jornadas sobre memoria histórica. Ponentes como Demetrio Madrid o Cándido Méndez, más los dirigentes de UGT en Ávila y en Castilla y León, darán voz a este ciclo de conferencias. DÍA: 11 enero. LUGAR: Palacio de los Serrano, salón de actos. HORA: De 10:45 a 14 horas.

Ciclo 'Literarios', con Espido Freire

El ciclo de conferencias sobre literatura de la Fundación Ávila se reanuda con la conferencia de Espido Freire titulada 'Palabras contra el tiempo'. DÍA: 14 de enero LUGAR: Auditorio Fundación Ávila (Calle Pedro Lagasca, Ávila). HORA: 20:00 h. Organiza: Fundación Ávila. Entrada gratuita con invitación. Retirada de invitaciones en el Palacio de los Serrano, una hora antes del evento en el auditorio.

Exposición Ilusionismo, magia o ciencia

Talleres sobre ilusionismo para niños, visitas guiadas para el público en general y una pregunta: ¿magia o ciencia? Esta muestra, organizada por el Ayuntamiento de Ávila y CosmoCaixa, está dirigida especialmente a los más jóvenes de la casa. LUGAR: Plaza de Santa Ana. Ávila. FECHA: Hasta el 10 de enero.

Exposición de Ana García Galindo

La artista abulense Ana García Galindo muestra su colección de pinturas y grabados en las que plasma su experiencia viajera y algunos rincones de su ciudad. LUGAR: Auditorio del Palacio de los Serrano. FECHA: Hasta el 19 de enero. Entrada gratuita.

Exposición de Antonio Veredas

El Museo de Ávila acoge la exposición de Antonio Veredas e incluye talleres familiares sobre la misma muestra, que se desarrollan los sábados 12, 19 y 26 de enero de 2019, previa reserva de plaza. Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años, que pueden ir acompañados. LUGAR: Museo de Ávila FECHA: Hasta el 3 de febrero HORARIO: Hasta las 20:30

Exposición de Teresa Muñoz

El Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación de Ávila, acoge la muestra de Teresa Muñoz Martín. Medio centenar de acuarelas que acercan al espectador a la mirada personal de la artista. LUGAR: Torreón de los Guzmanes FECHA: Hasta el 1 de febrero HORARIO: lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Exposición 'Sex'N'Roll', de Jorge Ortuño Muñoz

Dibujo, pintura, linografía y edición digital son las técnicas utilizadas por Jorge Ortuño en esta muestra sin «moralinas ni enseñanzas». El espacio cultural de El Barco de Ávila acoge esta exposición hasta el 28 de febrero. LUGAR: Espacio cultural El Barco de Ávila FECHA: Hasta el 28 de febrero.

Segovia

César Blanco indica que una vez hecha la digestión de la programación navideña, Segovia retoma la actividad cultural. Empieza este mismo jueves día 10, en la Casa de la Lectura. Las protagonistas serán Charo Nogueira, autora del libro 'La mujer que dijo basta', quien dialogará con Ana María Pérez del Campo, una de las figuras femeninas que ha impulsado el cambio de vida de las mujeres desde el franquismo hasta hoy. Pionera de la revolución femenina, ha abierto el camino a derechos y libertades ciudadanas y ha fomentado la lucha contra la violencia de género. Pérez del Campo es, precisamente, la mujer que dijo basta. La cita es a las 20:15 horas.

Música

La música en directo retorna con ganas. El Winter Indie City (WIC) se encierra en el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel, en la capital segoviana. Además, regresa con dos conciertos consecutivos enmarcados en el subciclo 'Prison WIC'. El viernes 11, abre el turno en la sala Julio Michel la actuación de los gallegos Basanta, que encarnan una de las habituales apuestas del festival por los nombres noveles que pronto estarán entre lo más granado del panorama musical independiente del país. Su sonido fresco, inspirado en las entrañas mágicas de los bosques gallegos, cuenta con una puesta en escena singular.

El sábado 12, regresan al ciclo segoviano aún más consagrados por la crítica y el público Rufus T. Firefly, que encaran el fin de la gira en al que unen sus dos últimas creaciones discográficas ('Magnolia' y 'Loto'), una suerte de psicodelia, rock y pop que les ha aupado a las cabeceras de los carteles más renombrados. Ambos conciertos empezarán a las 21:30 horas.

Exposiciones

En el apartado expositivo, la agenda abre el abanico de los gustos, las épocas y las técnicas. Por ejemplo, en el Torreón de Lozoya puede visitarse 'El legado Prieto. Las estampas del grabador del Rey'. Esta muestra reúne casi un centenar de piezas, entre monedas, libros, medallas y grabados, procedentes del legado de Tomás Francisco Prieto, considerado el más importante grabador de moneda y medalla de todos los tiempos en España. la exhibición se puede visitar hasta el 3 de marzo.

Otra exposición es la que ofrece el Palacio Quintanar. TondoSmiling, dúo formado por Lucía Cristóbal Martín y Ramón López de Benito, aborda su investigación como una experiencia estética de la imagen como mito de la era postinternet. En este mismo espacio, tambiñen se puede admirar la muestra bautizada con el nombre de 'Empresas que sueñan, ejemplo de pasión'. Las casi cuyarenta compañías que participan en esta exposición, que se puede vistar hasta el 3 de febrero, son empresas fuertemente ligadas al territorio,l pero que no descuidan su proyección internacional.

Y la Casa Joven de Segovia acoge desde esta semana una nueva propuesta expositiva, esta vez firmada por Alicia Rey de Gatóo. La muestra de óleos, titulada 'Portraits', viene acompañada de la celebración de un taller de retrato básico dirigido por la propia artista.

Salamanca

El Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis acogerá la representación teatral que la compañía Alapar Teatro realizará de la obra 'Pareja abierta' el próximo sábado 12 de enero a las 21:00 horas. La entrada al espectáculo organizado por la Asociación de Amigos del Museo Casa Lis es libre y gratuita, si bien los miembros de la Asociación que así se acrediten (con su carnet de socio junto al DNI) tendrán prioridad en el acceso hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad.

'Alapar Teatro' nació en 2016 y se estrenó con 'El veneno del teatro' de Rodolf Sirera en la muestra universitaria del Juan del Enzina con la dirección de Maribel Iglesias. Un año después y en la misma muestra, estrenó 'Pareja Abierta' de Franca Rame y Darío Fo. La obra afronta la relación de pareja a través del caso de un marido y una mujer en crisis debido dada su 'experimental' al encontrarse en vías de liberación. El texto está cargado de ironía desarrollada en clave de farsa. Se trata de un carrusel vertiginoso de situaciones cómicas en las que puede reconocerse el espectador, dado que son tan típicas y grotescas, que encuentran en la risa y en la diversión su síntesis natural: el drama.

ENSEMBLE 442

El Ensemble 442 surge de la ambición artística de un grupo de músicos absolutamente excepcional, ligados todos ellos a las más importantes instituciones europeas musicales y con las más importantes trayectorias como solistas o músicos de cámara. Fundado por el violinista Aitzol Iturriagagoitia, el violonchelista David Apellániz y el pianista Luis Fernando Pérez, el Ensemble 442 se caracteriza por su eclecticismo, su versatilidad, su rigor y su creatividad musical. Eclecticismo al ser un ensemble que aborda todo tipo de repertorios, y versatilidad por ser un ensemble flexible que permite todo tipo de formaciones de cámara, pudiendo abordar desde el más pequeño formato de la música de cámara hasta la agrupación más amplia. Lunes, 14 de enero, 20:00 h Lugar: Teatro Liceo. Categoría: Música

León

Santi Fernández indica que León se prepara para una nueva Trascandamia. La carrera, que tendrá lugar el 13 de enero, tendrá un recorrido de 22 kilómetros con 1000 metros de desnivel positivo en el que los corredores se enfrentarán a continuas subidas y bajadas técnicas en un circuito lleno de sorpresas. El clima volverá a marcar la carrera, y es que en años anteriores, en unas ocasiones el barro, en otras el hielo y en otras la nieve han hecho que la prueba varíe completamente de una edición a otra.

La música volverá a ser protagonista de nuevo. Francisco llega a El Auditorio Ciudad de León para ofrecer un concierto íntimo. Este sábado 12 de enero a las 20.30 horas este artista deleitará a sus incondicionales fans con sus mayores éxitos.

Por otro lado el cuplé volverá a sonar en la capital leonesa, gracias a la interpretación de la obra 'La Julieta está en crisis'. Un espectáculo teatro-musical delirante en la que se repasa los números de cuplé más cómicos y conocidos de la historia.