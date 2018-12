Mañueco presenta su dimisión como alcalde para preparar su carrera a la presidencia de la Junta Mañueco, durante una comparencia en el Ayuntamiento. / LAYA Alfonso Fernández Mañueco aprovechó el pleno del Ayuntamiento para dar a conocer su decisión, que será efectiva el día 12 de diciembre REDACCIÓN / WORD Salamanca Miércoles, 5 diciembre 2018, 14:17

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó esta mañana la celebración del pleno en el Ayuntamiento para anunciar su dimisión al frente de la Alcaldía de la ciudad para preparar la carrera hacia la presidencia de la Junta de Castilla y León como candidato del Partido Popular. La dimisión será efectiva el día 12 de diciembre.

El primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, asumirá de forma provisional la Alcaldía hasta que se convoque un nuevo pleno para elegir al alcalde hasta las próximas elecciones municipales.

El también presidente autonómico del PP, se desvincula de la Alcaldía de Salamanca, ciudad de la que es regidor desde el año 2011, como ya anunció cuando fue proclamado candidato a la presidencia de la Junta por parte del PP, para preparar las elecciones autonómicas.

Mañueco, que ha convocado una rueda de prensa para las cinco de la tarde de este miércoles junto a todo su equipo de Gobierno para dar a conocer los detalle de su decisión, aseguró en el pleno que había sido una decisión muy difícil «muy reflexionada y tomada siempre pensando en los salmantinos».

También añadió que asumió el cargo con mucha ilusión «para mejorar la vida de los salmantinos» y que lo deja con «humildad y orgullo por el trabajo conseguido», afirmó.

Además, visiblemente emocionado, Mañueco ha dicho que «ha sido un gran honor ser alcalde de Salamanca durante este tiempo, He dado todo por mi ciudad. Me he quedado sin aliento», garantizando que tendrá «el mismo empeño y vocación de servicio público para Castilla y León».