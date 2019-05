La Junta registra 234.217 autoliquidaciones de impuestos por Internet a lo largo del 2018 Gráfico El servicio de valoración de bienes de la Consejería de Hacienda efectuó 841.462 tasaciones, lo que supone un descenso de casi el 1,2% LEONOTICIAS DIARIO León Domingo, 5 mayo 2019, 11:36

El número de autoliquidaciones que los contribuyentes de Castilla y León tramitaron por Internet, a través de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), a lo largo de 2018, alcanzó las 234.217, lo que supone 82.173 menos que el ejercicio anterior, con una bajada porcentual del 23,6 por ciento por las bonificaciones en tasas agrarias a consecuencia de la sequía. La recaudación, sin embargo, por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y Donaciones y otros conceptos a través de autoliquidaciones por la red ascendió a 260,38 millones, con un aumento del 12,45 por ciento.

Las autoliquidaciones en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ascendieron a 109.965, lo que representa un crecimiento del 8,9 por ciento respecto a las contabilizadas en 2017. Además, en el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, alcanzaron las 6.010, que representan un crecimiento próximo al 11,3 por ciento. Sin embargo, las autoliquidaciones por otros conceptos sumaron 118.242, con un desplome del 41 por ciento.

En este sentido, la memoria tributaria de la Junta indica que esta caída se debe a las bonificaciones del 100 por ciento de determinadas tasas, en exclusiva para el ejercicio 2018. En concreto, se produjeron para las que gravan las actuaciones administrativas - relativas a actividades agrícolas; por aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras; por prestación de servicios veterinarios; y en materia de industrias agroalimentarias. Estas tasas eran de escaso importe pero muy elevadas en número y la mayoría se pagaban a través de la OVIA.

Crecen los ingresos

La recaudación por el total de las autoliquidaciones presentadas ascendió a 260,38 millones de euros, que representan un crecimiento del 12,4 por ciento respecto a 2017. Los ingresos por Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados superaron los 142 millones de euros, con una subida cercana al 14 por ciento; mientras que por Sucesiones y Donaciones, mermaron un 4,3 por ciento, hasta los 2,5 millones. Las autoliquidaciones por otros conceptos supusieron unos ingresos de 115,8 millones, con un avance por encima del once por ciento.

Las cifras que facilita la Junta sobre su gestión tributaria el año pasado, precisan que el número de autoliquidaciones de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 109.965, representaron el 40,87 por ciento del total, que ascendió a 269.057. Además, el importe liquidado por estos tributos a través de la red ascendió a más de 142 millones de euros, el 49,4 por ciento de la recaudación global.

Cabe recordar que la OVIA se puso en marcha en 2004, y permite a los usuarios presentar y pagar por Internet los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones, sin necesidad de personarse en las sedes de la Administración. El dato de autoliquidaciones del año pasado es el más bajo desde el año de la puesta en marcha del servicio telemático, en 2004, cuando se contabilizaron 213.579.

Servicio valoración

La memoria tributaria de la Consejería de Hacienda de la Junta indica también que a lo largo del año pasado, el servicio de valoración de bienes por Internet, efectuó 841.462 tasaciones, lo que supone un descenso del casi el 1,2 por ciento respecto a 2017.

En concreto, el documento precisa que el Ejecutivo autonómico ofreció datos de valoración sobre 426.542 fincas urbanas, con una merma respecto a 2017, del 2,2 por ciento; y sobre 304.339 rústicas, que se elevaron un 2,7 por ciento. A estas, se sumaron 110.581 valoraciones a petición de los contribuyentes sobre vehículos usados.

Programa PADIA

La documentación que facilita el departamento que dirige Pilar del Olmo indica asimismo que el Programa de Ayuda para la Declaración de Impuestos Autonómicos (PADIA) fue utilizado por 21.986 usuarios, un 7,9 por ciento menos que en el año anterior.

Esta aplicación se empleó para un total de 167.247 autoliquidaciones en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un crecimiento del 5,3 por ciento; y para 138.597 en Sucesiones y Donaciones, con una subida del dos por ciento.

Reclamaciones

Por otra parte, la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas, registró 85 peticiones a lo largo del año pasado. Este órgano resolvió 101 reclamaciones y emitió 110 dictámenes. UN total de 101 resoluciones fueron sobre reclamaciones económico-administrativas; dos de piezas separadas de suspensión; otra tantas de acumulación de reclamaciones; y cinco de recursos de anulación/extraordinarios de revisión.

La Comisión emitió siete fallos estimatorios, 79 desestimatorios; once inadmisiones; dos archivos de actuaciones; y once incompetencias. Las 101 reclamaciones económico-administrativas resueltas y notificadas correspondieron a los años 2017 y 2018 y se estimaron cuatro mientras que se desestimaron 79; no se admitieron cinco; se archivaron dos y se declaró incompetente en once.