La Junta participa en una guía para impulsar procesos más sostenibles en el sector agroalimentario A través del ITACyL, que desarrolla una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo 'Plant Power' e incluye la experiencia de tres casos de éxito en Castilla y León

Leonoticias León Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:37

La Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), participó en la edición de una guía de buenas prácticas enmarcada en el proyecto europeo 'Plant Power', con el objetivo de facilitar a los profesionales del sector agroalimentario la incorporación de soluciones tecnológicas que hagan más sostenibles sus procesos productivos.

El documento, coordinado por la Universidad de Nitra (Eslovaquia), cuenta con la participación de socios de España -entre ellos el ITACyL y la Universidad de Valladolid-, Irlanda, Grecia y Dinamarca, y recoge ejemplos inspiradores de empresas que han transformado sus procesos productivos mediante estrategias sostenibles, tecnologías emergentes y principios de economía circular.

Entre los casos destacados figuran tres ejemplos de Castilla y León, tal y como informó la Junta a través de un comunicado recogido por Ical. El primero es el de Molinos del Duero – Alere Vital, de la provincia de Zamora, que ha desarrollado harinas germinadas con propiedades nutricionales mejoradas mediante técnicas de germinación controlada y secado de bajo impacto.

Casos de Hiperbaric

También se ubican en la guía los casos de Hiperbaric, en la provincia de Burgos, como empresa pionera en tecnologías de conservación por alta presión hidrostática (HPP), que permiten producir alimentos y bebidas vegetales seguras, sin aditivos y con mayor vida útil; y NaturSnacks, de la provincia de Valladolid, que ha introducido procesos de deshidratación para transformar excedentes de frutas y verduras en snacks saludables, fomentando la economía circular y la producción local.

La Guía de Buenas Prácticas para la Innovación en Productos Vegetales, disponible en acceso libre en la web del proyecto, es el primer resultado de las cinco líneas de trabajo de Plant Power. Este proyecto europeo tiene como objetivo impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario y facilitar la creación de recursos educativos abiertos (OER) para la formación profesional, apoyando la transición hacia un modelo alimentario sostenible, saludable e inclusivo.

Con esta participación, el ITACyL reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación aplicada al medio rural y el fortalecimiento de redes internacionales que trabajan por un sistema alimentario más equilibrado, responsable y alineado con los retos globales.

