Los industriales de Hontoria critican el asfaltado diurno de varias de sus calles Trabajos de asfaltado este martes en el polígono de Hontoria. / E. N. Lamentan recibir un trato «distinto al de otros segovianos que sí han tenido la fortuna» de ver sus vías arregladas por la noche EL NORTE Segovia Miércoles, 15 mayo 2019, 13:56

Los representantes del Área Empresarial La Estación de Hontoria (AELEH) han criticado el momento escogido por el Ayuntamiento de Segovia para asfaltar varias calles del polígono industrial. Su presidente, Enrique Velázquez, agradece que «se hagan mejoras en las vías para llegar al área industrial», pero asegura no entender que éstas se realicen por la mañana, en plena jornada laboral, «dificultando el acceso a las naves, impidiendo la carga y descarga de los industriales o el acopio y traslado de materiales por parte de los clientes y generando problemas en el tráfico».

Enrique Velázquez reconoce que sabían desde hace días que se iba a proceder al asfaltado de varias calles durante la jornada de este martes, pero indica que no tenían conocimiento de su inicio a las ocho de la mañana. «Esperábamos que al igual que en otras zonas de la ciudad estos trabajos de asfaltado se desarrollaran en horario nocturno para no complicar nuestra labor y no perjudicar tampoco al resto de ciudadanos», explica el presidente de AELEH, quien sostiene que el sentido común «dice que en un polígono industrial es mejor hacer este tipo de actuaciones cuando menos actividad hay». Por último, Velázquez lamenta que «los industriales recibamos un trato distinto al de otros segovianos que sí han tenido la fortuna de ver sus calles asfaltadas sin interrumpir su quehacer diario».

Ciudadanos acusa de «electoralismo»

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Segovia, Noemi Otero, ha aprovechado las quejas de los industriales y también ha criticado el momento en el que se está realizando el plan de asfaltado de 2018. «Es algo que debería estar arreglado desde el verano del año pasado», aseguró la candidata de la formación naranja, que tachó de «maniobra electoral» las obras del plan de asfaltado.