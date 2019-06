Igea: «Mañueco no es mi candidato ideal, pero alguien tiene que presidir la Junta»

Francisco Igea habla alto y claro. El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha insistido este martes en que su partido debe permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en España para cerrar el paso a los nacionalistas, ha insistido en que el tiempo se le agota al PP en Castilla y León para cerrar un pacto en la Junta y ha subrayado que si alguien en el PSOE levanta la voz para oponerse a la política de pactos de Sánchez, él mismo le llamará. Además, ha recordado que Alfonso Fernández Mañueco no es la mejor opción para presidir el gobierno de Castilla y Léon, aunque es el PP quien debe ocupar la cabeza del ejecutivo autonómico, siempre en un «gobierno conjunto» que adopte decisiones de forma «paritaria» entre las dos formaciones. Además, ha insistido en que no abandonará Ciudadanos «porque es el instrumento más eficaz para hacer política» y que las disensiones son buenas en los partidos, incluso en las crisis «adolescentes» como las que atraviesa su formación.

Igea dice que los ciudadanos esperaban «políticas concretas» y que ahora está «pendiente de saber si el PP de Castilla y León ha entendido que este no es el tiempo de otro gobierno del Partido Popular, que no transmita continuidad sino un cambio real». «Para eso necesitamos un gobierno con unas características y tomas de decisiones concretas, en el que se reparta la voz. Un gobierno paritario que comparta portavocía, imagen, que comparta toma de decisiones. No digo que tenga que estar compuesto por militantes de los dos partidos. Tenemos que buscar a los mejores en la vida civil, aquello que puedan generar ilusión y solo tangencialmente militantes del partido». Esto supone, entre otras condiciones, consensuar el nombre de todos los consejeros. «No es un ultimátum, pero los tiempos etán limitados», ha recordado Igea, que se reunirá con Mañueco este martes.

El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha insistido en que el presidente del PP en la comunidad no es la figura más idónea para presidir la Junta. «¿Es mi candidato ideal? No. Ya lo dije y lo sigo manteniendo. Me gustaría que el PP tuviese otro candidato, pero es una decisión del Partido Popular. ¿Tenemos que llegar a un acuerdo conjunto? Sí. ¿Alguien tiene que presidir el Gobierno? Sí. ¿Qué es lo más normal? Que lo presida el grupo mayoritario. Esa es la situación. Eso es pactar».

Francisco Igea ha reconocido que el PSOE podría haber sido una opción de gobierno en Castilla y León si hubiera dado los pasos correctos. «Si mi partido dice públicamente, como ha dicho, que está esperando que alguien levante la mano y se muestre en contra de la política de de pactos con los nacionalistas, ¿creen que si el señor Tudanca se levanta en la ejecutiva o públicamente defendiendo la igualdad de los españoles o manifestándose en contra del pacto con los nacionalistas nuestro partido habría hecho oídos sordos? ¿Creen que si alguien en el PSOE de Castilla y León hubiera levantado la voz criticando con la intensidad necesaria la política de pactos de Sánchez habríamos hecho oídos sordos? Eso fue lo que les pedimos exactamente y lo que dijo mi presidente. Estamos esperando. Si alguien lo hiciera, yo mismo le llamaría».

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)