Igea insta a Mañueco a que tome una decisión sobre el Gobierno conjunto porque el «tiempo se agota» Igea, en la rueda de prensa de este martes. / EFE El líder de Cs insiste en la formación de un Ejecutivo que genere ilusión, que no sea de continuidad y que «no pague cuotas» ICAL Martes, 25 junio 2019, 11:26

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, instó al presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, a que tome una decisión sobre su propuesta de un Gobierno conjunto, que genere ilusión, que no sea de contnuidad y que «no pague cuotas» porque «el tiempo se agota».

Igea ofreció este martes una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Valladolid para explicar por qué ayer fue uno de los cuatro miembros del partido que votó en contra de mantener el veto a negociar con Pedro Sánchez y en la que explicó cómo están las negociaciones con el PP, donde anunció que este martes se reunirá con Alfonso Fernández Mañueco para pedirle una respuesta.

El líder de Ciudadanos manifestó que no se trata de un «ultimatum» pero reiteró que el «tiempo se agota» y se tiene que decidir si acepta un Gobierno paritario, que genere sobre «todo ilusión», y que no sea exclusivo del Partido Popular, en el que afirmó que puede estar o no, ya que hoy se ha presentado el escrito de la creación del Grupo en las Cortes en el que figura como portavoz.