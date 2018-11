Fernández sugiere a Mañueco PP que «cuente con todos los partidos» para proponer la candidatura al Consejo Consultivo Pablo Fernández, este martes, en la localidad de Astorga. / Campillo El líder regional de Podemos exige la realización de un plan de industrialización específico para la provincia de Zamora JUANMA DE SAÁ León Martes, 6 noviembre 2018, 17:37

El secretario general de Podemos de Castilla y León, Pablo Fernández, sugirió hoy al presidente regional del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, que «cuente con todos los partidos» para proponer una candidatura a presidir el Consejo Consultivo y reiteró su rechazo a la primera propuesta, en la persona de José Manuel Fernández Santiago.

«La propuesta era absolutamente inadmisible e indigna porque colocar como presidente de instituciones propias a quien lleva 30 años ejerciendo política y que además, ha estado implicado en la trama Gürtel es una ofensa y un insulto a la ciudadanía«, afirmó. »La regeneración política pasa por dignificar las insittuciones propias de Castilla y León, no colocar a dedo a los amigos y no parasitarlas porque deben estar al servicio de toda la ciudadanía. No debe hacer comisarios politicos en las instituciones y, por eso, nos parecia lamentable y bochornosa la propuesta del PP y ha tenido que recular porque no contaba con el apoyo de las Cortes de Castilla y León«, añadió.

PSOE y PP

En este contexto, Fernández Santos insistió en que «sería de decoro contar» con todas las formaciones políticas «y no solo» con el Partido Socialista. «Ya sabemos que lo que mejor hace el Partido Socialista en Castilla y León es pactar con el Partido Popular pero creemos que, en este momento, la ciudadanía exige acuerdos y requiere consensos y las institucioes propais, a las que otiorgamos un enorme valor, merecen el acuerdo mayoritarios de todos los grupos que conforman el hemiciclo«, señaló.

Pablo Fernández, quien hizo estas declaraciones en la sede zamorana de Podemos, después de hablar sobre el servicio de Oncología del Complejo Asistencial de Zamora, exigió a la Administración autonómica que desarrolle un plan de industrialización específico para la provincia. «Es donde más se ha incrementado el desempleo, con una subida del 6,1 por ciento, 665 desempleados más. Si le unimos que es la provincia más envejecida de España y que el INE augura que será la más despoblada, es imprescindible un plan que dote de futuro a Zamora», rubricó.