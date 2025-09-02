Denuncian «la mala praxis» del catering para el Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias Los trabajadores critican que los menús «no se adaptan a sus necesidades», pues algunos son alérgicos, otros vegetarianos y otros intolerantes al gluten

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Valladolid denunció hoy «la mala praxis» del catering que reciben los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias, que desde 2019 cuenta con «graves deficiencias» por parte de la empresa Vitarest, que abastece a los empleados, según un comunicado recogido por Ical.

Las últimas quejas de este servicios externalizado se refieren a menús que «no se adaptan a sus necesidades». Cabe tener en cuenta que algunos trabajadores son intolerantes al gluten, otros vegetarianos, otros cuentan con algún tipo de alergia alimentaria de consideración, etc, y que los menús «deben adaptarse» a ello. Sin embargo, UGT señala que los intolerantes al gluten han recibido comida con rebozados o en mal estado, y los vegetarianos algunos bocadillos que contenían carne y manteca de cerdo.

Dado que el problema es «cíclico y deja en entredicho la profesionalidad de la empresa contratada», los trabajadores se han propuesto «hacer público su descontento, ya que ninguno de ellos puede recurrir a otro servicio durante su desempeño laboral y, por tanto, exigen una solución definitiva a la gerencia de sanidad que les garantice una alimentación adecuada y adaptada a sus necesidades».