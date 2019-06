Centenares de personas, en la jornada de concienciación de donación de órganos en Guijuelo Reparto de libros en la mañana de ayer con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos. / WORD GUIJUELO El Ayuntamiento reparte entre los vecinos el libro 'Nunca abraces a los ángeles la primera vez que los veas…' REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Jueves, 6 junio 2019, 13:01

Con motivo de la conmemoración ayer del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, desde la Concejalía de Bienestar Social de Guijuelo, en colaboración con Alcer, la Asociación de Trasplantados de Corazón de Castilla y León, Apucyl y los donantes de Sangre, procedió al reparto gratuito de la segunda edición del libro 'Nunca abraces a los ángeles la primera vez que los veas…', de Juanma Lorenzo.

Más de dos centenares de personas no dudaron en acercarse hasta la Casa Consistorial donde David Fraile Ingelmo y María José Hernández Luis, dos guijuelenses que han podido contar su experiencia en primera persona junto a la concejala de Bienestar Social en funciones, Yolanda Alonso Valderrama, procedieron al reparto gratuito de ejemplares. «Todos los días son buenos para promocionar esta causa, pero hoy con más motivo», apuntaba la concejala, quien destacó que la jornada de ayer «no viene a ser más que la continuación de un proyecto que nacía haciendo realidad la segunda edición del libro 'Nunca abraces a los ángeles la primera vez que los veas', con el que el Ayuntamiento, a través de la pluma de Juanma Lorenzo, ha querido dar voz a todos aquellos que se encuentran inmersos en un proceso de trasplante.

«Lo que parece una simple técnica médica, que consiste en sustituir un órgano o tejido enfermo para que otro funcione adecuadamente, se convierte en todo un acto de valentía, de generosidad, de amor verdadero y desinteresado», destacaba Yolanda Alonso, recordando que somos un país solidario «pero ¿estamos lo suficientemente concienciados? Posiblemente nunca se pueda decir que es suficiente cuando hablamos de vidas humanas».

En este sentido, añadía que «el Ayuntamiento de Guijuelo quiere poner su granito de arena en esta causa siendo conscientes de la necesidad de aumentar las campañas de sensibilización y de lo importante de potenciar la educación sobre este tema para evitar la desinformación de la donación».

La mañana, en la que hubo un goteo constante de personas que se acercaron al Ayuntamiento a por su ejemplar, servía además a David Fraile Ingelmo y María José Hernández Luis para contar su experiencia.

«Yo le debo mi vida a un donante». Así de rotunda se expresaba María José Hernández Luis, guijuelense de adopción que recibió la donación de un hígado hace ya una década. «Tras un largo camino de hospitalización, desde los 18 años, en mayo de 2008 entré en la lista de espera y en agosto me llamaron para el trasplante. A partir de ahí, me cambió la vida», continuaba.

Pero ella no es el único testimonio de trasplantados en Guijuelo. David Fraile Ingelmo también es otro caso que todos, o casi todos, conocen en la villa chacinera. Lo suyo fue más sorprendente. «Yo empecé con una pequeña insuficiencia renal pero podía hacer vida normal. Sin embargo, los niveles de creatinina se dispararon y llegó un momento en el que comencé la diálisis», explicaba, a la vez que recordaba que hasta ese momento había trabajado sin ningún problema en la industria chacinera, pero que a partir de ahí su vida dio un giro. «Tras un año con diferentes hemodiálisis, los médicos vieron que eso dejaba de funcionar. Me llamaron hasta en cuatro ocasiones para el trasplante y me trasplantaron el 23 de julio de 2007», contaba a los vecinos que pasaron ayer por la mañana por el Ayuntamiento. «Ahora me encuentro bien y tengo una vida de calidad», agregaba Fraile, recalcando que «por eso quiero sensibilizar a la gente» y apuntaba que «si yo no hubiera tenido un trasplante, no sé hasta donde hubiera llegado».

Además de sus testimonios y el de otros trasplantados, en el libro 'Nunca abraces a los ángeles la primera vez que los veas…' que fue entregado ayer a los vecinos de Guijuelo, se puede encontrar la opinión de expertos como la de Víctor Sagrado, coordinador de Trasplantes de Salamanca o un saluda del ex presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa, entre otros artículos.

«El objetivo de este libro es concienciar a la población de lo importante de la donación», explicaba la concejala de Bienestar Social en funciones, asegurando que «desde el Ayuntamiento hemos apoyado esta edición pues nos parece muy importante la labor divulgativa que se hace». De esta forma se continúa con la labor iniciada el pasado mes de octubre con una jornada lúdico-informativa en la Plaza Mayor de concienciación sobre la donación de órganos.

Hay que recordar, por otro lado, que en 2018, en España se han alcanzando los 48 donantes por millón de población con un total de 2.243 donantes, algo que ha permitido realizar 5.318 trasplantes (114 p.m.p.), la cifra más alta del mundo. Estos números se traducen en seis donantes y 14,6 trasplantes diarios realizados.