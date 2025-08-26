leonoticias - Noticias de León y provincia

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante su intervención en el foro «Retos del Municipalismo en Castilla y León». EP

Castilla y León acogerá a 783 menores migrantes no acompañados

Isabel Blanco, asegura que la Junta recurrirá el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros

Martes, 26 de agosto 2025, 18:32

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que la Junta recurrirá el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que fija la capacidad ordinaria de Castilla y León para la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados en 783 menores, al afirmar que «invade competencias» propias de la autonomía.

Blanco apuntó a Ical, que se trata de un texto que se ha trabajado «sin contar con las comunidades», ya que «no ha existido acuerdo ni consenso», al tratarse de una «imposición». «No conocemos los datos que han utilizado para determinar esa capacidad de acogida», quien lamentó que el Gobierno de España «quiera beneficiar a sus socios separatistas e independentistas».

Por último, la consejera pidió al Ejecutivo estatal que «cumpla» la sentencia del Tribunal Supremo del mes de marzo que obligaba a hacerse cargo de 1.000 menores que estaban en Canarias y que habían solicitado asilo. «Hasta el momento es el Gobierno de Pedro Sánchez el que no ha cumplido», aseveró.

