6.331 menores de 15 años de Castilla y León han solicitado ya el Buscyl para el transporte gratuito

Un total de 6.331 menores de 15 años de Castilla y León han solicitado ya el Buscyl, la tarjeta para el servicio de transporte gratuito que está implantando desde el 1 de junio la Junta de Castilla y León, según señaló este martes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien reclamó en las Cortes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que convoque la Mesa Sectorial correspondiente para avanzar en los proyectos de explotación del transporte de viajeros por carretera, algo que, dijo, «se está retrasando por el mapa estatal», criticó.

Mañueco respondió así al portavoz del Grupo UPL-Soria Ya, Ángel Ceña, quien cuestionó por cuándo piensa la Junta elaborar los proyectos de explotación y licitar los contratos para las concesiones de las rutas. «El transporte público es una prioridad para la Junta, porque es un elemento de cohesión. Por eso será gratuito para los empadronados con la tarjeta Buscyl», defendió el jefe del Ejecutivo. A su juicio, esta medida «fomenta movilidad, el dinamismo económico, ahorro en las familias, favorece el medio ambiente por menos coches y genera oportunidades en el territorio».

Ceña puso como ejemplo a «una niña de Vinuesa, que un sábado por la tarde quiere ir al cine y a comer una pizza a Soria», pero «no puede coger un bus gratis de los que vende la Junta, porque no existe. No trabajan de verdad por el transporte de viajeros. No trabajan nada. ¿Dónde están los anteproyectos de explotación, después de aprobar los mapas en 2022?», incidió. Y continuó que si una persona reside en Alcalá de Henares, Móstoles o Usera «puede llegar a la Ciudad Universitaria a las 7», pero en los pueblos de Soria «no pasa, porque el primero llega a las 11 a la capital». «Ni es útil para la universidad, ni para trabajar, hacer papeles o citas médicas», sostuvo.

También recordó un «compromiso» de la Junta de poner en marcha un bus de Arcos de Jalón a Morón y Almazán, para que llegara a Soria antes de las 8. «Hace seis meses de ello y todavía nada. A lo mejor lo que quieren es tener autobús, simplemente. Y no pueden comprarlo online con una estación muy bonita en Almazán», comentó.

La situación del AVE en Sanabria, Soria y Segovia

Y concluyó que «antes de que me mande a la otra ventanilla» (en referencia al Gobierno), adelantó que «lo hacen tan mal como ustedes o peor, con la supresión de paradas de bus y AVE, donde 340.000 habitantes de Vigo son más importantes que los 1.200 de Sanabria». «Son ustedes iguales», comentó Ceña.

No gustó esa afirmación a Fernández Mañueco quien reprochó a Ceña que no considere útil esta gratuidad que beneficiará a 149 servicios en Soria: «¿Cómo puede comparar los recortes del PSOE, con 347 municipios perjudicados, 30 de ellos en Soria, con la ampliación de derechos que supone nuestra medida de gratuidad? Deje de verlo gris o negro y mire las cosas en blanco. Ellos apuestan por la rentabilidad económica, nosotros por los servicios», expuso.