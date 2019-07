Suárez-Quiñones avanza que la autorización ambiental a Cosmos podría llegar antes de final de año Cementos Comos en Toral de los Vados. El consejero subraya el «carácter técnico» de una decisión que contará con informes externos D.ÁLVAREZ Ponferrada Miércoles, 31 julio 2019, 10:26

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que la autorización ambiental para que la empresa Cementos Cosmos, ubicada en el municipio berciano de Toral de los Vados, ponga en marcha su proyecto de valorización de neumáticos usados, podría llegar antes de que acabe el año. Al respecto, el consejero subrayó el «carácter técnico» de la decisión. «Aquí no es cuestión de que la Junta quiera o no quiera una cosa, sino que deba o no deba en atención a los informes técnicos que tendremos sobre la mesa», aseguró Suárez-Quiñones.

En ese sentido, el responsable de Fomento y Medio Ambiente recalcó que se trata de un «expediente administrativo complejo» que se encuentra en los «trámites finales», tras la llegada de un informe externo en el que se basarán los documentos técnicos correspondientes que orientarán la propuesta de decisión que eleve la Administración autonómica. En cuanto a los plazos para que el trámite quede resuelto, Suárez-Quiñones consideró «previsible» que la autorización esté lista «antes de final de año».