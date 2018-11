Endesa niega la solicitud pero recuerda que la central térmica de Compostilla en Cubillos no es viable Imagen de la firma 'Endesa'. La compañía presenta el miércoles su Plan Estratégico, en el que no figuraba ya el año pasado las inversiones necesarias para modernizar la planta ICAL León Jueves, 15 noviembre 2018, 12:08

Endesa negó este jueves que haya presentado una solicitud formal para el cierre de la central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil (León), después de que varias informaciones periodísticas apuntaran que ya había comunicado esta decisión al Ministerio para la Transición Ecológica, según informaron a Ical fuentes de la compañía.

«Nosotros no hemos presentado ninguna solicitud formal, ni oficial para el cierre», aseguró un responsable de la eléctrica española propiedad del grupo italiano Enel. Sin embargo, la empresa mantienen que no son «viables» con la nueva normativa europea de emisiones las centrales térmicas de carbón, es decir, la planta de Cubillos y la ubicada en Teruel.

Por ello, la compañía que presentará la próxima semana el Plan Estratégico no incluirá, previsiblemente, ninguna inversión para las térmicas, puesto que el escenario económico para ello no ha cambiado respecto al año pasado, cuando tampoco incluyó ninguna actuación relevante.

«El futuro de las centrales, no es nada nuevo, lleva desde hace mucho tiempo así. El año pasado ya dijimos que en estas condiciones no se iban a presentar inversiones para adaptar la central a la normativa europea, no había retorno», explicaron fuentes de la eléctrica, quienes sin embargo no adelantaron ningún detalle sobre el nuevo Plan Estratégico.

La central de Compostilla, que se puso en marcha en 1972, tiene marcado en el calendario la fecha del 30 de junio de 2020 como límite impuesto por la multinacional italiana Enel para cesar la producción, después de que los responsables empresariales anunciaran que no acometerían las inversiones necesarias para adaptar las instalaciones a la nueva normativa ambiental europea.

Finalmente, fuentes de Endesa indicaron que en este momento el Gobierno de España es «proclive» al fin de la actividad en las centrales térmicas.