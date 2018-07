Podemos condena el asesinato y llaman a establecer «como prioritario en la agenda política este problema estrucutral» pablo Fernánde, Secretario General de Podemos en Castilla y León Llaman a toda la sociedad a trabajar por la tolerancia cero contra la violencia de género LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 24 julio 2018, 13:13

Desde Podemos CyL, manifiestan nuestra condena ante el nuevo asesinato machista que «conocimos esta mañana en Astorga, nuestro abrazo de condolencia a la familia de la víctima, y nuestro llamamiento a las castellanas y leonesas, a los leoneses y castellanos a trabajar conjuntamente por la tolerancia cero contra la violencia de género y por la erradicación de esta lacra social».

«Lejos de ser un suceso más aislado, las violencias machistas constituyen un problema estructural que ha de ser prioritario en las agendas políticas a todos los niveles en tanto que supone una violación de los derechos más fundamentales de las mujeres y de sus hijos/as que sufren esta violencia también», han manifestado.

Creen además que «el dolor es mayor cuando algunos medios de comunicación hablan en sus titulares del fallecimiento de una mujer, las mujeres que fallecen de forma natural no ocupan titulares, debemos nombrar el asesinato machista, estamos hartas de decir que lo que no se nombra no existe y decir que ha sido un fallecimiento invisibiliza las razones estructurales del asesinato machista».

«Queremos acompañar en el dolor y mostrar nuestro apoyo en la indignación a familiares, amigas, amigos y demás personas conocidas de su entorno», han concluído.